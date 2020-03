Una ex figura de River disfrutó de las Cataratas del Iguazú

Lunes 9 de marzo de 2020

El ex futbolista uruguayo de River, Rodrigo Mora, se encuentra en Iguazú disfrutando del paisaje y se hizo un tiempito para conocer la Garganta del Diablo, uno de los principales atractivos de la maravilla mundial. Mora está instalado en Misiones aunque no transcendió en que hotel estaría alojado, pero llegó a la Tierra Colorada para brindar una clínica de fútbol en Capioví, entre otras cosas. El ex delantero se retiró del futbol profesional el pasado 6 de enero del 2019 y tuvo su partido de despedida el 13 de julio del mismo año.