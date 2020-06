Una escuela salió a recuperar alumnos con un programa radial

Viernes 26 de junio de 2020

Por Victoria Bergunker interior@elterritorio.com.ar

La pandemia puso al mundo patas arriba y la educación no quedó afuera. De hecho, debió reinventarse para seguir y de alguna u otra forma llegar a todos los estudiantes posibles. La virtualidad se convirtió en la herramienta alfabetizadora por excelencia, y aunque ya se venía implementando en la provincia, ahora sin dudas llegó para quedarse, al menos hasta que la situación sanitaria mejore.

Sin embargo, la realidad golpea de frente cuando no todos tienen las mismas posibilidades, sobre todo en algunas zonas del interior de Misiones donde la vida transcurre en las chacras, lejos de las ciudades y de todo tipo de contacto con el mundo exterior. Por eso, en estos tiempos donde a cada paso hay que rebuscarse, directivos y docentes de la Escuela Normal Superior 5, de San Ignacio, implementaron la radio escolar como herramienta educativa para aquellos alumnos que no cuentan con acceso a internet.

La matrícula del establecimiento es de casi 500 alumnos, de los cuales más del 20% no tenía forma de acceder al material.

El Territorio dialogó con Marcelo Benítez, encargado de la radio escolar, quien explicó que si bien la iniciativa funciona en la escuela desde 2011, ahora decidieron implementarla para dar clases.

“Muchos docentes manifestaban, sobre todo los de primer año, que había alumnos que no se habían conectado en todo el año, nunca habían tenido ningún tipo de comunicación. En este contexto empezó a haber propuestas, una fue ir a visitar a las familias, estamos hablando de chicos de barrios marginales de San Ignacio. La otra alternativa fue impulsar, desde la radio, un medio de comunicación totalmente gratuito para llegar a los chicos”, contó.

Aunque la primera opción se concretó y se sigue realizando, ahora la radio vino a complementar y facilitar la labor docente y la continuidad de aprendizaje de los adolescentes. “Invitamos a los docentes a que cada uno desde su área empiece un programa en el que puedan trabajar los contenidos, conectarse con sus alumnos, esa es la idea. Arrancamos el lunes con la primera salida al aire. En el segundo programa ya logramos recuperar el contacto con tres alumnos que estaban totalmente desconectados”, señaló entusiasmado.

Benítez es licenciado en Comunicación Social, por lo que desde su lugar buscaba impulsar la radio hace tiempo, pero muchos temían a la exposición del micrófono o incluso no creían que fuera a dar frutos.

“Fue todo un proceso de participación, yo sé la potencia del medio de comunicación que es la radio, pero a los docentes les costaba mucho entender eso. No lograba que los profes de Matemática se animen a exponer el contenido de su área, pensaban que no lo iban a poder hacer”, dijo.

Sin embargo, en este contexto los docentes no dudaron en despojarse de sus prejuicios para dar lugar a un nuevo espacio de educación e intercambio con sus alumnos. “El miércoles se animaron, les avisaron por Whatsapp a sus alumnos que sintonicen la frecuencia y muchos empezaron a enviar mensajes, se generó una especie de interacción más directa. Los profesores estaban muy contentos, les faltaba creer en la potencia de la radio”, expresó.

El encuentro tendrá lugar todos los lunes y miércoles a partir de las 15. “Es un proceso, los profes se van sumando de a poco, es contagioso, vamos sumando colegas a esta iniciativa para llegar a esos chicos que no tienen acceso a la educación de otra manera”, destacó Benítez.

Por su parte, la vicedirectora del colegio, Sonia Duto, adelantó que la semana próxima comenzarán con una nueva y novedosa propuesta: “Ahora se están preparando los del gabinete psicopedagógico para trabajar el tema de la contención también a través de la radio, va a empezar la semana que viene. Sobre todo para los alumnos de quinto año que son los que nos preocupan porque tienen que terminar”. Además, teniendo en cuenta que la radio tuvo muy buena repercusión, explicó que la idea es poder ponerla a disposición de otros establecimientos de la localidad que así lo requieran.

Por otro lado, comentó que la escuela implementó un sistema de apertura los lunes, días en que se coloca una mesa en la entrada para recepcionar trabajos, entregar material y despejar las dudas de los chicos. “Nos organizamos por cursos, vamos viendo las maneras”, comentó Duto.



“Hay chicos muy humildes”

Ramón Benítez es profesor de Matemática y tiene una vocación docente que sobrepasa cualquier piedra o pandemia en el camino. Y en estos tiempos, cuando los alumnos no van a la escuela, los maestros van a buscarlos. En diálogo con este matutino, indicó cómo es su experiencia de caminar las colonias para llegar a todos con los materiales.

“Todo esto nos tomó muy de sorpresa. Comenzamos con los trabajos online, el primer mes nos pidieron un informe de la conectividad de los alumnos. Yo tengo tres primeros años, me preocupaba que muchos no estaban conectados, entonces decidimos ir a las casas”, comenzó relatando.

Y siguió: “Con los que son del pueblo no hubo problema porque teníamos bien las direcciones, pero los que son de la colonia por ahí costó más encontrarlos, pero sabía de qué escuela provenía cada chico, entonces como conozco a los maestros, ellos me indicaban”.

En sus recorridos, Ramón se encontró con una realidad dura, con la que decidió comprometerse y no mirar para un costado. “Eran chicos que más allá del problema de conectividad, que directamente no hay, por mas que tengan teléfono, muchos incluso no tienen luz eléctrica. Algunos tenían un teléfono en la casa y tres o cuatro chicos en la escuela, se les hacía imposible”, describió.

En este sentido, recordó una historia en particular que le llegó a lo más profundo: “Una mamá me dijo que por fin se pudo comprar un celular, pero tenía que ir al pueblo, cargar el teléfono y bajar la tarea para llevarla a sus hijos. No era que los chicos no trabajaban porque no querían, sino porque no tenían los medios”.

Ramón confesó que conocer la realidad de cada alumno es una experiencia distinta, “hay chicos muy humildes y que viven muy lejos de la escuela. Tenemos una nena que vive prácticamente a 20 kilómetros, cuando fui a su casa ella había bajado todos los trabajos, tenía completa su carpeta, pero no tenía cómo enviar”, reflexionó.