Una deuda sin saldar

Lunes 17 de febrero de 2020

Una vieja historia que no para de repetirse. Temporal, vientos que levantan chapas o lluvias que ingresan por donde no deberían pasar. Y los necesitados, los que viven con el corazón en la boca cada vez que suena un trueno o se intensifican las precipitaciones, rogando que el daño no sea tan grande y, luego, esperando que llegue la asistencia. Chapas para parchar el techo, colchones y frazadas para reponer parte de lo perdido y víveres para que la panza no haga ruido. Se vivió ayer en el barrio Los Paraísos, al igual que en otros puntos de Misiones, pero también en buena parte del país. La solución definitiva, la vivienda digna y segura, una deuda que, hasta tanto no sea saldada, sigue haciendo mella en los derechos consagrados por ley.