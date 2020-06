Una Comisión Bicameral investigará la deuda de Vicentín

Jueves 25 de junio de 2020

La Cámara de Senadores aprobó anoche una iniciativa del oficialismo, impulsada por el senador Oscar Parrilli, para crear una comisión bicameral investigadora que indague en los préstamos del Banco Nación a la cerealera Vicentín. El proyecto obtuvo 41 votos a favor del Frente de Todos y 29 en contra de Juntos por el Cambio y aliados.

Si bien los titulares de las bancadas opositoras, Juan Carlos Romero y Luis Naidenoff, anunciaron que no debatirían de temas que no tuvieran que ver con la pandemia, sí decidieron participar del debate de Vicentín “para no convalidar la transgresión al reglamento del Senado”, según expresó Naidenoff.

El expediente parlamentario dispone que la Bicameral, que estará compuesta por seis diputados y seis senadores, investigue las “presuntas irregularidades que pudieran existir en la relación crediticia entre el Banco de la Nación Argentina y la empresa Vicentín, posible defraudación y estafa comercial a acreedores, clientes de la firma y/o empresas de Cereales y Soja con las que competía”.

La comisión también deberá echar luz sobre “la detección de posibles operaciones de encubrimiento y/o lavado de activos que pudieren ser de origen delictivo y la responsabilidad de la Unidad de Información Financiera (UIF) por incumplimiento en sus obligaciones de control”.

Asimismo, se deberá indagar si se “han efectuado giros o movimientos financieros a sus cuentas vinculadas en el país y/o en el exterior, afectando dolosamente los ingresos públicos”.



Freno al proyecto de Perotti

Por otra parte, el juez de Reconquista Fabián Lorenzini, que la semana pasada había determinado mantener a los interventores del gobierno como veedores, interpuso un recurso judicial que impedirá temporalmente que esos funcionarios tomen control de la empresa.

Esto sucede porque el magistrado, ante un nuevo pedido del gobierno santafesino para intervenir la firma, determinó que ese pedido deberá resolverse por separado al actual concurso de acreedores en marcha en la Justicia.

Voceros del gobierno santafesino citados por la agencia Télam afirmaron que lo que el juez Lorenzini dispuso es que mientras analiza la presentación realizada por Santa Fe continuará vigente su resolución del último viernes.

“Nosotros habíamos pedido que se suspendan los efectos de la resolución (que reintegró la administración a los directores de la sociedad) hasta que resuelva la presentación que hicimos para intervenir la empresa”, dijo una fuente cercana a Omar Perotti.

De esta forma, el juez decidió abrir un “incidente” con la presentación de la Inspección de Personas Jurídicas y, hasta que la resuelva, mantener en vigencia su fallo del viernes último. La apertura de un “incidente”, en términos jurídicos, representa la apertura de un expediente paralelo dentro del concurso de acreedores que se tramita ante ese juzgado.

En el trámite concursal en marcha, el juez dio lugar al reclamo de más de 2600 acreedores de la agroexportadora, que agrupan una deuda de casi 100.000 millones de pesos. El principal acreedor es el propio Estado a través del Banco Nación, con casi 19.000 millones.