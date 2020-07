Una Canasta Viajera para poner en valor las semillas criollas

Jueves 30 de julio de 2020 | 09:20hs.

Es que “cada semilla es fuente de vida y alimentos, para nosotros los productores. Sembramos nuestra semilla y generamos una cadena que viene de nuestros antepasados y continuaremos cuidando porque si no tenemos semilla no tenemos producción. Y si no tenemos producción no hay alimentos. La semilla es la vida en sí de una comunidad”, valoró Vas.





PARA AGENDAR Feria de Semillas

El próximo 8 de agosto, desde las 7 y hasta las 12, se realizará en Garuhapé un feria de semillas en el marco de la Semana Continental de las Semillas. Habrá exposiciones, venta e intercambio de semillas, mudas, plantines,estacas y guías (respetando protocolos de bioseguridad).





El 27 de julio se conmemoró el Día de las Semillas Nativas y Criollas, pero este año la situación epidemiológica por el Covid-19, impidió que se llevara a cabo la feria provincial que pone en valor a las semillas.Sin embargo, las organizaciones vinculadas a la preservación de granos autóctonos, los agricultores, integrantes de pueblos originarios y ambientalistas, entre otros, organizaron una Canasta Viajera. Una propuesta que recorre la provincia, quedándose durante todo un día al resguardo de los denominados guardianes de semillas.La localidad de San Pedro y el municipio de Pozo Azul son algunos de los puntos incluidos en la recorrida. Allí, distintos grupos que se dedican a cuidar y cultivar semillas nativas y criollas se sumaron a la Semana Continental de las Semillas Criollas y Nativas que para esta edición tiene como lema “Alimentando la vida en libertad y sabiduría”, que comenzó el lunes y se extenderá hasta el sábado.La actividad consiste en llevar adelante una exposición de semillas de las especies con las que cuenta cada organización y, como la pandemia no permite una feria provincial, el intercambio se concreta con el armado de una canasta de simientes.El canasto cuenta con una importante variedad de semillas, entre las que se encuentran maíces como castaño amarillo, chala roja, mato grosso, arroz amarillo y blanco, poroto negro, colorado, pintado o cuarentón, maní, melón, zapallo andai -uno de los más populares en las chacras-.Además, agregaron semillas de mamón, escoba, cilantro, mandioca, higo y caña de azúcar. Mientras, las variedades de hierbas medicinales como marcela, le dan un toque ornamental y aromático.La canasta viajera y repleta de variedad se queda durante todo un día con el grupo al que visita con la finalidad de que los anfitriones puedan observar la diversidad, quedarse con alguna o agregar una nueva semilla a la canasta. Este último paso permite que la cesta sea más abundante y diversa luego de cada parada.La actividad resulta de gran valor para quienes buscan frenar el auge de los cultivos transgénicos, principal enemigo de las semillas nativas.Uno de los grupos que se reunió, cuidando el cumplimiento de los protocolos sanitarios, es la Asociación Civil de Comunidades Campesinas por el Trabajo Agrario (CCTA), ubicada en kilómetro 80 de Pozo Azul.La asociación está integrada por pequeñas familias agrícolas que desde hace casi 20 años trabajan en el cultivo de semillas criollas, en especial maíz, arroz de secano y poroto. En la sede de la entidad armaron un stand para recibir la canasta viajera que llegó de manos de técnicos de la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Nación.“Para nosotros, esta es una semana de bendición por la canasta que recorre las rutas 12, 20, 17 y 14. Es un logro muy importante que permite demostrar las variedades que tenemos localmente y en Misiones, que son cuidadas por cada productor”, indicó Wilmar Vas, presidente de la CCTA.“Hoy, por el coronavirus, no podemos hacer la feria, por eso estamos muy contentos de que esta iniciativa nos permita revalorizar el trabajo de las familias”, agregó.Pese al enorme esfuerzo que realizan las familias para llevar adelante distintos cultivos en base a semillas nativas, actividad que los colonos hacen a pulmón, con el pasar de los años van notando extinción o disminución de algunas variedades. Entre ellas, el maní de tres o seis meses, las variedades blanca y amarilla del arroz de secano que se cultiva sólo en algunos puntos de la provincia y los distintos granos de maíces, que en este caso cuentan con cinco variedades.“Estamos notando la falta de algunas variedades en la provincia. Tratamos de cuidar eso, pero no basta sólo con el empuje del colono, necesitamos mecanismos del Estado que apoyen a la causa”, dijo.