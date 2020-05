Una bocanada de oxígeno

Domingo 17 de mayo de 2020

Por Nazarena Torres politica@elterritorio.com.ar

Los comerciantes y clientes experimentaron volver a estar frente a frente en el momento de la compra y venta. Los resultados a lo largo de la provincia fueron dispares. Se registraron buenas ventas en Posadas, donde afirman que la gente salió a comprar especialmente productos vinculados a la tecnología. No ocurrió lo mismo en el interior, donde se observaron limitadas ventas en muchos municipios, que ya advierten que peligra la continuidad de muchos negocios. Los cuidados sanitarios en cada local fueron intensos e infaltables en todos los comercios.

Misiones culmina así la primera semana en fase cuatro de la cuarentena, que llegó con una mayor flexibilización de las actividades y la apertura de comercios de distintos rubros.

Si bien, cada sector tiene un protocolo particular, los cuidados sanitarios e higiénicos son el eje común de cada uno de ellos. En ningún local faltan el alcohol en gel, los trapos en el piso con lavandina y los tapabocas, que cambiaron por completo la forma de compra de los consumidores.

También cambió el horario comercial, que mientras tanto se mantiene de corrido, desde la mañana y hasta media tarde.

En este sentido, ya hay empresarios interesados en un análisis más exhaustivo de esto, teniendo en cuenta que ven como positivo para el turismo y el consumo en general una modificación radical en la costumbre del misionero de dormir la siesta.

Pero, aunque los comerciantes recién se encuentran acomodándose a las nuevas circunstancias, el flujo de venta sigue sin aumentar en toda la provincia de la manera en que se necesita para recuperar la economía.

Mientras tanto, otros rubros siguen a la espera de abrir sus puertas, decisión que tiene que ver más con la responsabilidad de la gente antes que una disposición arbitraria del gobierno. Bares, restaurantes y hoteles entregaron protocolos y aguardan con ansias volver al ruedo.



Reinventarse es el desafío

Alejandro Haene, presidente de la Confederación Económica de Misiones (CEM), explicó a El Territorio que los comerciantes se encuentran contentos por la apertura de los negocios.

Indicó que “hasta que la gente se acostumbre va a estar complicado, hay sectores que en esta operatoria salieron dañados, como los de indumentaria y artículos escolares”.

“Creo que irán teniendo movimiento indumentaria y calzados, porque está cambiando el clima y hay necesidad de cambiar los placares. Pero es fundamental respetar los protocolos”, destacó.

Al mismo tiempo argumentó: “La gente tiene que acostumbrarse también al horario de corrido. El hombre es un animal de costumbre, entonces hay que tratar de no imponer a la fuerza, sino que tenga un consenso. Es cuestión de combinar los comercios con los compradores”.

“Todos los días nos vamos a tener que reinventar, es un mundo nuevo, por ejemplo con los barbijos. Hoy hay que reinventarse y apelar a todas las formas de comercialización, porque va a haber gente que se acostumbró a la venta online. Todo va a depender del rubro, de cada actividad y va a tener ir acomodándose”, puntualizó.



Balance en los municipios

Las comunas no fueron ajenas a los cambios que la cuarentena trajo y los comerciantes también están intentando adaptarse a las nuevas formas de mercado.

En Oberá, los más afectados fueron los comercios chicos y aquellos rubros que recién se habilitaron la semana pasada.

Según datos aportados por alrededor de 130 comercios obereños nucleados en pandemia, las ventas disminuyeron un 90 por ciento, lo que impide el normal cumplimiento con las obligaciones y derivó en el cierre de una docena de comercios.

Por otra parte, en la Capital del Monte, los diversos rubros habilitados pueden trabajar de lunes a sábado, en el horario de 7.30 a 17.

En tanto, según la última resolución del Ejecutivo municipal, se autorizó la apertura de kioscos, almacenes, despensas y afines dos domingos, hoy y el próximo 24, de 9 a 14, siempre y cuando sean atendidos por sus dueños.

La medida también establece que los clientes no pueden ingresar al local comercial y que los dueños no pueden convocar a los empleados. Asimismo, para estas dos jornadas y en esa franja horaria, no habrá restricciones a las salidas por terminación de DNI.

Por otra parte, en San Pedro, el regreso a la actividad en lo que respecta a la cuarta etapa de cuarentena obligatoria no fue lo esperado. El Comité de Crisis decidió que tiendas, zapaterías y lencerías solo funcionen los martes, jueves y viernes, lo que no fue muy bien recibido por parte de algunos comerciantes.

Asimismo, desde la Cámara de Comercio presentarán un petitorio ante el Comité de Crisis para que revea la normativa y sostienen que la mejor manera de evitar la aglomeración de personas sería con todos los rubros abiertos.

Consideran que se debe tener especial cuidado, principalmente en indumentaria, por tratarse de un rubro donde los cuidados deben ser extremos porque la mercadería está en contacto directo con el cliente y proviene de otras localidades.

“En comparación a nada, la reapertura con esta medida es algo, no entendemos la lógica de que nuestro rubro pueda abrir sólo los martes, jueves y sábado, es como incentivar a la salida masiva esos días. La reposición de la mercadería se ralentiza por el parate en las fábricas y todo con nuevos precios. Nosotros vamos a elaborar un petitorio para que se revea la decisión del Comité de Crisis y tengamos la misma posibilidad que las demás localidades”, manifestó, por su parte, Oscar Antúnez Proenza, comerciante y presidente de la Cámara de Comercio local.

Mientras, desde Eldorado, el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Dieterle, se expresó acerca de la primera semana de reapertura de los comercios en la localidad, aseverando que “en la ciudad, alrededor del 80 por ciento de los comercios que se autorizaron estuvieron trabajando desde este lunes con todas las medidas sanitarias”.

“Que los comercios se vuelvan abrir logró que se cambien un poco los ánimos, hay un dicho que dice que el trabajo dignifica y esta apertura logra eso. Además la economía en la localidad también cambia”, detalló.

Y analizó: “Tanto el dueño del comercio como el cliente han tomado mucha conciencia de la situación, cumplen con la distancia, los cuidados, se podría decir que hay una gran conformidad de parte de cada comerciante, teniendo en cuenta que los horarios de atención son a la siesta. Esto cambió el paradigma de todo, habrá que acostumbrarse al cambio de horario hasta que todo mejore”.