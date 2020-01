Una adolescente denunció haber sido abusada en grupo en Candelaria

Viernes 3 de enero de 2020

El 2020 arrancó de la peor manera para una adolescente de 15 años que denunció haber sido abusada sexualmente en grupo durante el amanecer del miércoles, tras los festejos por Año Nuevo.

De acuerdo a lo que pudo averiguar El Territorio, el hecho fue perpetrado cerca de las 8 de la mañana, en el sector de baños ubicado en la playa Sarandí, actualmente clausurada.

La denuncia del caso fue radicada por la madre de la víctima, quien al enterarse del hecho se dirigió inmediatamente a la Comisaría de la Mujer de Fátima y eso permitió un rápido accionar de la Policía que se tradujo en la detención de tres de sospechosos.

La reconstrucción del hecho indica que la adolescente había ido a la Costanera de la ciudad para festejar Año Nuevo y allí permaneció junto a sus amigos, hasta que cerca de las 8 fue hasta la zona de sanitarios para encontrarse con un muchacho con el cual aparentemente pretendía iniciar una relación sentimental, pero la situación terminó de la peor manera.

Las fuentes consultadas señalaron que después de ello el joven la dejó en el baño y casi al instante ingresaron al menos cuatro sujetos más que violaron en grupo a la muchacha, además de agredirla e incluso filmarla.

Después de ello, la muchacha llamó por teléfono a un tío que fue hasta el lugar y la llevó nuevamente a su casa, donde contó lo sucedido y de inmediato la familia se dirigió a realizar la correspondiente denuncia.



Una familia destrozada

En la víspera, la madre de la víctima dialogó con este matutino y expresó el dolor en el que ahora está inmerso la familia entera, además de brindar otros detalles que tornan aún más aberrante lo sucedido.

“Aún no salgo del asombro. No existe razón por la cual un hombre abuse, viole o dañe a una mujer de la manera que sea. Esto es increíble. Soy docente y en las escuelas se ven muchos casos de abusos, pero jamás creí que me pasaría a mí. Mi hija está destrozada”, exclamó la mujer, cuya identidad se mantiene bajo resguardo para proteger a la víctima.

La entrevistada señaló que todos los atacantes de su hija son mayores de edad y aseguró que en el hecho participaron al menos cinco personas.

Además, agregó que casi todos los implicados eran conocidos tanto de ella como de la víctima y de toda la familia. “Estoy destrozada, tanto yo como mi hija. Eran cinco en total, porque hay uno que filmaba pero no sabemos quién es, a ese mi hija no lo conoce, a los demás sí. Son conocidos del barrio, conocidos míos, yo soy amiga de la mamá de uno de los chicos, todavía no puedo creer todo esto”.

Al tiempo que señaló: “Creo que estas cosas pasan por el exceso de todo pero más que nada de alcohol, droga y vaya uno a saber que más. Mi hija me cuenta lo ocurrido y llora, dice que todo el tiempo ve la cara de uno de ellos que tenía los ojos saltados. Se reían y la filmaban. Ella esta dolorida, está lastimada y más a aún que les conoce a todos. Lo que a ella le pasó fue terrible, encima ese lugar es un gran asco. Hay orín, excremento. Uno de los chicos le tiraba cerveza por el cuerpo mientras le abusaban. La iban abusando de a uno, como si fuese un juguete. La dejaron tirada”.

La mujer incluso contó que dos de los implicados se animaron a pedir que no los denuncien, pero ella expresó “pero cómo no voy a denunciar si arruinaron la vida de mi hija”.

Por último, calificó que “esto para mí es un hecho aberrante. En Candelaria nunca escuché que hayan hecho esto alguna vez, pero no lo voy a dejar así. Mi hija tiene arañazos en la espalda, la estiraron del pelo. Son personas conocidas y ante eso siento más impotencia aún”.



Detenciones

Tras la denuncia radicada, la Policía activó el correspondiente protocolo de acción ante este tipo de hechos y la adolescente fue examinada médicamente, además de recibir el kit de asistencia para víctimas de abuso.

Después de ello, los pesquisas involucrados continuaron recabando datos y lograron la aprehensión de tres sospechosos. Los implicados fueron identificados como Alfredo C. (21), Mauro P. (24) y Ramiro B. (32), quienes permanecerán alojados en distintas dependencias de la zona y quedarán a disposición de la Justicia.

Según señalaron fuentes consultadas, tres de los sospechosos estarían directamente vinculados al hecho que se enmarcaría como un abuso sexual con acceso carnal, en tanto que se trata de avanzar en el tema para establecer qué rol cumplieron los otros dos apuntados inicialmente.

En el caso interviene ahora el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas y se estima que los próximos días los tres detenidos sean trasladados hasta sede judicial para comparecer en audiencia de declaración indagatoria.

En esa instancia, los implicados tienen la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse de declarar sin que ese silencio le signifique presunción de culpabilidad alguna.

“Yo todavía no caigo. Tengo que contenerla a ella y a sus hermanos. Yo quiero que se haga justicia, a mi hija ya la arruinaron pero por lo menos quiero que no lo vuelvan a hacer con otras chicas”, culminó la madre de la víctima.