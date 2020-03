Un zoo para conocer y disfrutar

Domingo 8 de marzo de 2020 | 09:30hs.

Se pasan las horas como si nada, entramos al Zoo de San Diego a las 9.30 y salimos casi con el cierre. No se te hace pesado pasar tantas horas allí pero si terminás cansado. Tiene un parking muy grande gratuito.

Nosotros fuimos en lunes y apenas había gente comprando las entradas. En los hoteles suele haber folletos con 5 dólares de descuento por entrada. Se puede llevar comida y bebida aunque dentro hay restaurantes pero más económico si se puede llevar. La entrada incluye el recorrido del bus turístico y un bus con 4 paradas que puedes subir y bajar.

Es un parque súper completo, se puede llegar a encontrar casi todo tipo de animales. Llegamos a San Diego y dentro de nuestros planes estaba ir al zoo porque es uno de los más grandes del mundo. Y así fue, fuimos y la pasamos genial. Tengo que decir que es bastante caro, dos adultos y un niño 165 dólares, me parece bastante. Pero valió la pena, es divino ver todos los animales, aunque no me gusta verlos encerrados. Mi hija quedó fascinada con todos los animales en especial los koalas.

La apertura es a las 9 y el cierre a las 17 horas. A las 9 abren el parque supuestamente con un show de animales pero como llovía no se hizo

El paseo del bus por el parque está incluido en el ticket pero realmente si podés caminar este no lo vale. Duración 45 minutos. Si tenés la opción de elegir conviene el piso de arriba que se ve todo mucho mejor pero si es que la temperatura lo permite ya que no tiene techo.

Áreas de comida: mucha variedad pero de costos elevados. Un plato de ribs 18 dólares sin bebida ni postre.

Es importante saber que los pandas ya no están más. Figura el área en el mapa y quedo el espacio pero no hay nada. Tema de shows no tienen . Había uno solo a las 15 y lo suspendieron.





Carolina Ortellado

Posadas