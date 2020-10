Un voraz incendio arrasó con 12 departamentos de un inquilinato - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020

Un voraz incendio se desató ayer al mediodía en un inquilinato de Posadas y al menos una docena de departamentos fueron arrasados por el fuego, dejando a varias personas con lo puesto.De acuerdo a lo que pudo reconstruir El Territorio, el hecho fue alertado a la Policía cerca de las 11.40 y de inmediato una comisión de la Comisaría Segunda acudió al lugar y constató la escena.El incendio se focalizó en la segunda planta de una propiedad de importantes dimensiones ubicada sobre la avenida Centenario, casi General Ramírez.A partir de ahí comenzó la intervención de bomberos y al menos siete dotaciones estuvieron trabajando intensamente para contener las llamas y evitar que se propaguen a viviendas lindantes. También fue necesario el aporte de apoyo hídrico por parte de móviles del Ente Provincial Regulador de Agua y Cloacas (Eprac) y de la Municipalidad.Según consignaron fuentes consultadas, dentro de la propiedad existe un inquilinato constituido por varios departamentos o habitaciones, pero afortunadamente no se registraron heridos de ningún tipo ya que quienes estaban presentes al momento del hecho lograron evacuar el lugar.Los vecinos también se organizaron rápidamente. Los de viviendas lindantes procedieron a evacuar sus cosas a la vereda y otros se unieron a los trabajos de bomberos con lo que tenían a mano, ya sea con mangueras o con bidones de agua para invitar a los rescatistas que de a rato salían a tomar aire.Las llamas tomaron un poder semejante que, de acuerdo a lo precisado por voceros del caso, terminaron arrasando con una docena departamentos y la segunda planta culminó con una afectación del 100%. El origen del fuego habría sido una falla eléctrica, de acuerdo un examen pericial preliminar.Una de las damnificadas por el siniestro fue Aixa Nicole Valdez, quien junto a un pequeño hijo residía en el lugar hace pocos meses.“Fueron varios departamentos los afectados. No pude entrar mucho a ver todavía porque cuando quise hacerlo casi se me cayó algo por la cabeza. Seguían cayendo cosas del techo. Somos once por ahí los inquilinos afectados y ahora estamos viendo si podemos conseguir una piecita al menos para quedarnos. Algunos tienen pareja e hijos, pero otros no”, expresó la muchacha ayer en diálogo con este matutino.Aixa necesita, entre otras cosas, colaboraciones para su bebé como ser pañales, colchón y ropa. Su número de teléfono es el 3764-683991.