Un voluntario de la vacuna de Oxford, positivo de coronavirus - El Territorio Misiones

Sábado 10 de octubre de 2020

Joan Pons, un enfermero español que participa como voluntario en los ensayos de la vacuna contra la Covid-19 que prepara el laboratorio AstraZeneca con la Universidad de Oxford dio positivo en la prueba de la enfermedad, aunque no sabe aún si ha recibido la vacuna o sólo un placebo.Por medio de su cuenta de Twitter, Joan Pons, residente en el Reino Unido, explicó que comenzó a sentirse mal el jueves, con los síntomas clásicos de un resfrío, pero que al someterse a la prueba PCR se sorprendió al ver que el resultado era positivo.El enfermero aseguró en un vídeo que “la única manera de saber si la vacuna es eficaz es que los vacunados se infecten”.“Ojalá que sea así, que me hayan puesto la vacuna y no el placebo, eso lo dirán las próximas horas”.Pons insistió en que se encuentra bien y que los síntomas que sufre hasta el momento son leves.