Un sorteo complicado para los argentinos en el Us Open - El Territorio Misiones

Viernes 28 de agosto de 2020

Los amantes del tenis están felices por el regreso del tenis. Y nada mejor que hacerlo con el Masters 1000 de Cincinnati (se define mañana si es que vuelve luego de cancelar las semis por unirse a las protestas contra el racismo) y con el US Open. Los que no están del todo contentos son los argentinos que no tuvieron mucha suerte en el sorteo del Grand Slam estadounidense.Debido a las bajas de Nadal, Federer, Monfils y Fognini, Diego Schwartzman (13°) partirá como el noveno preclasificado del certamen, situación que le da un mayor aire con respecto a los posibles primeros rivales. De hecho, el Peque debutará ante el británico Cameron Norrie (77°) con quien está 1-1 en el historial, pero perdió el último duelo entre ambos. En caso de obtener un triunfo podría medirse frente a un compatriota, ya que el argentino Federico Coria (103°) irá contra el taiwanés Jason Jung (120°) en lo que será su debut en un major.El otro tenista que partirá como clasificado (29 para ser más preciso) será Guido Pella (35°). El bahiense, que no pudo ser parte de Cincinnati por un problema con la organización debido a un falso positivo de Covid-19 de su preparador físico, arrancará su camino contra Jeffrey John Wolf (143°).Además, el cordobés Juan Ignacio Londero, que tuvo una gran temporada el año pasado, jugará contra el ruso Evgeny Donskoy (114°).Más allá de la dificultad de los cuatro ya mencionados, los que peores salieron parados son Federico Delbonis (78°) y Leonardo Mayer (118°) dado que se enfrentarán a Daniil Medvedev (5°) y Milos Raonic (30°), respectivamente. Como dato no menor, el ruso es el vigente finalista y el canadiense se encuentra en semis de Cincinnati y viene cargándose a sus adversarios a partir de la fuerza de su saque.Por otra parte, Novak Djokovic, actual líder del escalafón mundial, es el máximo favorito a quedarse con la corona.El torneo se desarrollará en el Usta Billie Jean King National Tennis Center del 31 de agosto al 13 de septiembre.