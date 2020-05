Un senador correntino es tendencia por explicar la pandemia con gráficos

Miércoles 6 de mayo de 2020 | 18:18hs.

El senador provincial por el Partido Justicialista en Corrientes Martín Barrionuevo se volvió tendencia desde hace una semana en las redes sociales por los gráficos y tablas que publica a diario para informar sobre el avance de la pandemia de coronavirus en el país y en su provincia y que son seguidos por casi 40 mil personas cada día.









"Mi competencia profesional me habilita a la cuestión estadística y uno lo que busca es que la información sea lo más clara posible para que se pueda entender intuitivamente", explicó Barrionuevo estos días en alguna de las muchas entrevistas que le hicieron por el éxito de sus posteos.





Sucede que el senador provincial es contador y ese manejo de las cifras y de los programas que diseñan barras y curvas lo volvieron tendencia con más de 38 mil seguidores entre sus cuentas de Instagram y Facebook, aunque es en Twitter donde publica cada día representaciones del estado de situación del coronavirus.







La cuenta @mmbarrionuevo es seguida no solo por personas interesadas en los datos pedagógicamente expuestos, entre sus lectores se encuentran el ministro de Educación, Nicolás Trotta; el físico Jorge Aliaga, investigador del Conicet y ex decano de la facultad de Ciencias Exactas de la UBA; el sociólogo Juan Esquive, docente de la UBA e integrante del Conicet; las periodistas especializadas en ciencia más importantes del país, además de funcionarios e incluso la actriz Graciela Alfano, que sigue con atención sus posteos.







Esa acumulación de datos, permitió a Barrionuevo ser terminante cuando dijo, en diálogo con Télam: "Estamos en el mejor momento de la curva de contagios desde que comenzó la cuarentena, es cuánto más tiempo tarda para duplicarse".







Al respecto, señaló: "Cuando comenzamos, la primera curva de contagios de coronavirus se duplicaba cada dos o tres días; en la segunda cuarentena, cada siete u ocho días; y en la tercera cada 17" y destacó que en la cuarta etapa "la duplicación se presenta cada 24 o 25 días".







Sobre las estadísticas que son su especialidad, el senador provincial explicó que "se mide por un período de tiempo de 7, 14 o 21 días y que, en el más extenso, la curva de duplicación y se vuelve más lenta".



Por eso, Barrionuevo aclaró: "Ahora estamos atravesando la cuarta cuarentena y los casos de coronavirus en el país se duplican cada 24 ó 25 días, se está llegando al objetivo buscado", remarcó.

Y concluyó: "No hay que ponerse eufóricos ni triunfalistas, estamos yendo bien, pero la flexibilización de la cuarentena nos exige mayor responsabilidad social porque la curva de contagios se está aplanando y la duplicación de contagios que de acuerdo a las estadísticas, se produce cada 25 días".











Incremento diario de casos 2.4% pic.twitter.com/4DHtQMBK6V — martin barrionuevo (@mmbarrionuevo) May 6, 2020

La cuenta de Twitter del senador tiene casi 8 mil seguidores, mientras su perfil en Facebook suma otros 28.300 y su usuario de Instagram, 2.600: algo menos de 40 mil personas que siguen sus explicaciones con atención.En los últimos días y mientras algunas actividades retoman el trabajo, Barrionuevo opinó: "Esperemos que la flexibilización no implique dejar de mejorar como lo estamos haciendo, tenemos que tratar de sostenerlo y que no se dispare".Sobre el futuro inmediato, el senador es prudentemente optimista: "Ocho provincias en los últimos siete días no tuvieron ningún caso nuevo y dos de ellas, como Formosa y Catamarca no tuvieron nunca, mientras que Jujuy hace 30 días que no registra ningún contagio de Covid-19", dijo a Télam.