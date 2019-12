Un presunto crimen, cruzado por acusaciones de abuso violencia

Domingo 29 de diciembre de 2019

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

Claves del caso Hecho. El cadáver de Hugo Do Nacimiento (42) fue hallado el 17 de septiembre por pescadores que estaban en el arroyo Yabebiry, debajo del puente en picada Lamadrid, municipio de Alvear. Sospechosos. Por el caso están detenidos la ex pareja de la víctima y su actual concubino, quienes quedaron bajo la lupa a partir de la declaración inicial de una de las hijas de víctima. Acusaciones. Tras la muerte de Do Nacimiento se pudo saber que el hombre mantuvo una conflictiva relación con su ex e incluso fue apuntado por abusar de sus hijas e hijastras.

El caso conmocionó a la comunidad de Los Helechos: una mujer y su concubino fueron acusados de asesinar al ex de ella y tratar de simular que la víctima se ahogó o se suicidó en el arroyo Yabebiry, donde hallaron su cadáver.El cuerpo no presentaba signos de violencia física y el primer informe de autopsia indicó que el fallecimiento se produjo por asfixia por inmersión. Luego, para descartar dudas al respecto, se realizó un examen toxicológico que descartó que la víctima haya sido envenenada, según confió una alta fuente del caso.De todas formas, transcurridos más de tres meses del deceso de Hugo Do Nacimento (42), su ex concubina y la actual pareja de ésta permanecen detenidos bajo sospecha de homicidio.El expediente se tramita en el Juzgado de Instrucción Uno de Oberá, aunque por licencia de la jueza Alba Kunzmann de Gauchat, está siendo subrogado por el juez de Instrucción Tres de San Vicente, Gerardo Casco.A pesar de la falta de evidencia científica, los imputados quedaron complicados a partir de la primera declaración de una de las hijas de la mujer, identificada como Raquel R. (43), quien al momento del hecho residía con Ernesto F. (67) en el barrio Mc Donald, de la localidad de Los Helechos.En sede policial, la joven -que es hija del fallecido y de la sospechosa- contó que el día de la desaparición de su padre, su mamá le mandó un mensaje diciendo que le tenía que contar algo muy importante y que sospechaba que podría haber tenido algo que ver con el trágico desenlace. Pero luego la misma testigo se abstuvo de declarar en sede judicial.Asimismo, en la instrucción quedaron expuestas circunstancias que ubicarían al fallecido en el rol de victimario y dan lugar a innumerables especulaciones.Según reconstruyó El Territorio con fuentes con acceso al expediente, Do Nacimiento y Raquel R. convivieron por alrededor de 15 años y fruto de esa relación tuvieron cuatro hijos, dos varones y dos mujeres. En tanto, la mujer tiene una hija de una relación anterior.En este punto la historia se torna escabrosa, ya que tiempo atrás el fallecido fue denunciado ante la Comisaría de la Mujer de Oberá por abuso sexual en perjuicio de una de sus hijas.Pero, según propios familiares, el sujeto también abusó de su otra hija y de su hijastra, lo que derivó en la ruptura con su mujer.“Con el paso de los años las chicas fueron hablando y le contaron a la mamá que fueron violadas por su papá. Incluso, en por lo menos uno de los casos está hecha la denuncia, pero nunca prosperó ni hubo consecuencias para el acusado. Es una familia humilde y las víctimas no tenían recursos para seguir el caso, por lo que evidentemente fue cajoneado”, lamentó un allegado a la familia.También indicó que existen antecedentes de violencia doméstica en perjuicio de la mujer que ahora está detenida. “Una vez la desfiguró a golpes”, graficó.En este contexto de sistemático abuso y maltrato, al obtener la mayoría de edad todas las hijas se fueron de la casa paterna y comenzaron una nueva vida, cortando de raíz cualquier relación con su progenitor y padrastro, respectivamente.Incluso, en menor o mayor medida, las tres jóvenes estaban distanciadas con su madre, a quien siempre recriminaron el hecho de sostener la relación con Do Nacimiento, a pesar de que habría sabido de los abusos. Tampoco estaban de acuerdo con la relación que mantenía con el sexagenario.Con relación a la situación de los imputados, a pesar de que varios indicios encaminaron la investigación hacia un presunto homicidio, finalmente las pericias toxicológicas habrían descartado que Do Nacimento fue envenenado y su cadáver descartado en el cauce del arroyo Yabebiry con la intención de simular un suicidio.Según confirmó este matutino, el estudio de cromatografía-método que permite separar los distintos componentes de una mezcla- habría dado negativo para sustancias venenosas que podrían haber ocasionado el deceso.De todas formas, para la Justicia aún habría elementos para sostener la imputación, a pesar de que la principal testigo se abstuvo de declarar y que no se habría hallado veneno en el cadáver.Antes de su deceso, el sujeto residía en San Javier y trabajaba en un aserradero de Panambí.Al ser entrevistada por los investigadores policiales, quien al momento del hecho era la concubina de Do Nacimento contó que el 16 de septiembre el sujeto se fue a trabajar y por la tarde le avisó que iría hasta el domicilio de su ex, en Los Helechos.Ya de noche, la mujer recibió una serie de mensajes que salieron del celular del sujeto, pero aseguró que el contenido de éstos no coincidía con su forma habitual de escritura.A partir de estos y otros indicios, la Justicia de Instrucción ordenó la captura de los sospechosos y el secuestro de un auto, una moto y dos celulares, todos elementos que fueron peritados.El cadáver de la víctima fue hallado por pescadores el 17 de septiembre, alrededor de las 18, debajo de un puente del arroyo Yabebiry en picada Lamadrid, municipio de Alvear.