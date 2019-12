Un presidente ATR

Domingo 22 de diciembre de 2019

El presidente de la Nación Alberto Fernández se mostró convencido que, ante la urgencia y la grave crisis social, hay que aplicar acciones y medidas con rapidez. No hay mucho tiempo para atender el hambre y el abandono en los que se encuentran los sectores más olvidados que dejó la administración de Mauricio Macri. Por eso, Fernández demostró en menos de dos semanas que hay que moverse rápido. Como dirían los jóvenes de la Generación Z, el presidente de la Nación mostró en estos primeros días una administración ATR. El término es muy conocido y muy usado en estos momentos, incluso en las redes sociales. Significa A Todo Ritmo, pero además conlleva la idea de que cargada de nueva energía, ello conduzca a la alegría y con esa actitud positiva encarar los desafíos que representa enfrentar al mundo.En definitiva, para el caso de una administración nacional es la rápida búsqueda de una salida a los problemas, en los que está envuelto el país. En el camino seguramente se observarán debilidades y fortalezas, pero nadie puede cuestionar que no haya demostrado hasta aquí una verdadera convicción de que se debe revertir con urgencia la situación de desesperanza de los sectores más postergados en que quedaron inmersos por los desaciertos de la administración de Cambiemos.En doce días en la administración, Alberto Fernández logró que se aprobara un paquete de medidas impositivas y sociales para enfrentar la crisis que heredó del ahora ex presidente Mauricio Macri, quien apenas había asumido en 2015 lo primero que hizo fue abrir a las importaciones y levantar el cepo. Ya se sabe que antes de dejar la presidencia volvió a establecer el cepo y la apertura al mundo -que no deja de ser positivo-, pero nunca trajo beneficios reales al país. Macri había heredado un país creciendo al 2,7% y entregó la Argentina en recesión. Además, generó una desconfianza general de los inversores como consecuencia del deterioro de los principales indicadores, marcada por una inflación galopante y una pobreza que duele, con tarifas dolarizadas cuyos administradores fueron los grandes ganadores, junto a la bicicleta financiera.Por entonces, mientras unos pocos se beneficiaban, la clase media y los trabajadores o desempleados sufrían la peor inflación, que se estima se elevará a alrededor del 57,3% con respecto al año anterior. Estos niveles de inflación, además de ser incompatibles con el crecimiento de cualquier país, terminaron asfixiando a las familias, al perder en forma cotidiana su poder adquisitivo. Este circuito drenó la economía del país. Debe sumarse la forma de afrontar el mayor endeudamiento histórico con el Fondo Monetario Internacional que dejó la era Macri.A fin de poner freno a esta situación, Alberto Fernández impulsó el proyecto de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, convertido en ley al aprobarse en la madrugada del último sábado por parte del Senado de la Nación, y también tras haberse avalado en forma previa por la Cámara de Diputados de la Nación. La también bautizada megaley declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. En el marco del artículo 76 de la Constitución Nacional, se delegan en el Poder Ejecutivo las facultades comprendidas en esa iniciativa hasta el 31 de diciembre de 2020.Entre los objetivos de las bases de delegación se encuentran los de crear condiciones para la sostenibilidad de la deuda pública, reglar la reestructuración tarifaria del sistema energético, promover la reactivación productiva, crear condiciones para alcanzar la sostenibilidad fiscal, fortalecer el carácter redistributivo y solidario de los haberes previsionales, procurar el suministro de medicamentos esenciales para tratamientos ambulatorios a pacientes en condiciones de alta vulnerabilidad social e impulsar la recuperación de los salarios atendiendo a los sectores más vulnerados, y generar mecanismos para facilitar la obtención de acuerdos salariales.Con el megaproyecto, Alberto Fernández decidió generar medidas concretas como la paralización de los aumentos en servicios públicos. Del mismo modo, congelará, también con excepciones, las jubilaciones y pensiones además de apuntar a eliminar las jubilaciones de privilegios a jueces y cuerpos diplomáticos. En tal sentido, Fernández afirmó que la idea es recomponer las jubilaciones con un criterio de igualdad. Observó que el principal desequilibrio se nota en las jubilaciones de los jueces y de los diplomáticos, que además tienen sueldos en dólares.El tema que generó mayor debate fue la decisión de gravar con un 30 por ciento la compraventa de divisas tanto para ahorro como para compras en el exterior. No obstante, ello no es retroactivo y regirá una vez publicado en el Boletín Oficial de la Nación.El megaproyecto de leyes, en lo político representó además la primera prueba de fuego de cómo podrían ser los próximos debates tanto en la Cámara Alta como Baja. En ambos recintos, implicó además la tarea inaugural de Cristina Fernández como titular del Senado y de Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. En este último ámbito, la administración de Alberto Fernández consiguió el quórum y de manera afirmativa los votos requeridos, donde no sobró nada, pero contó con el aval del Frente de Todos completo, más los integrantes del interbloque Federal, que componen los cordobeses, el bloque de Consenso Federal y el Justicialista. Asimismo, votaron de manera positiva los integrantes del interbloque Unidad y Equidad Federal, que encabeza José Luis Ramón e integran los diputados misioneristas del frente renovador, entre otros. En contra votaron los diputados de Juntos por el Cambio, a los que se sumó el santafesino Luis Contigiani, del Frente Progresista Cívico y Social, que integra el interbloque Unidad y Equidad Federal. También votaron en contra los diputados de la izquierda Nicolás Del Caño y Romina Del Plá.El gobernador de Misiones, Oscar Herrera Ahuad, del mismo modo desplegó una amplia actividad esta semana, como lo hizo también el recién asumido intendente de Posadas, Leonardo “Lalo” Stelatto. Para el caso de la capital de Misiones, comenzaron a observarse los primeros trabajos de embellecimiento de la ciudad, incorporando mayor iluminación que implica más seguridad.En cuanto a Herrera Ahuad, uno de los encuentros más destacados en el ámbito nacional lo desarrolló de manera oficial con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Similares encuentros los repetiría con los ministros de Interior, Wado de Pedro; de Transporte, Mario Meoni; de Obras, Gabriel Katopodis; de Gabinete, Santiago Cafiero; de Educación, Nicolás Trotta; y de Producción, Matías Kulfas. Tras esas reuniones, en algunos casos concretados en compañía del diputado nacional Ricardo Wellbach, se plantearon varios temas de interés para Misiones. Como conclusión, Herrera Ahuad afirmó que “realmente se abrieron las puertas del gobierno de Alberto Fernández”.Durante la segunda semana de mandato, tanto en el gobierno nacional como en el provincial se habló de obras, programas, fondos, coparticipación. Sobre muchos de estos aspectos, ahora Fernández con la megaley aprobada tendrá mayor libertad para disponer de los recursos y resolver los destinos que crea más urgente y oportuno. Herrera Ahuad también participó de otro encuentro con el presidente de la Nación junto a los demás gobernadores en el Salón Blanco de la Casa Rosada, para tratar la suspensión temporaria del pacto fiscal. Allí se firmó una adenda al Consenso Fiscal, sellado en noviembre de 2017 con Mauricio Macri. Para Misiones, suspender el pacto fiscal le significará evitar la pérdida de 150 millones al mes en 2020. A cambio, el gobierno nacional pidió a los gobernadores la suspensión por un año de los juicios iniciados por las provincias en agosto pasado para exigir una compensación por las pérdidas en las remesas, y prohíbe iniciar una demanda a los distritos que aún no judicializaron el conflicto. Justamente, el pasado viernes, el Senado de la Nación, antes de aprobar el paquetazo de leyes, primero dio media sanción al nuevo Consenso Fiscal 2019. Formó parte del acuerdo firmado por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De aprobarse ahora en Diputados, la nueva Ley de Coparticipación Federal terminará estableciendo que el 52 por ciento de lo recaudado por la Nación irá a las provincias. Con ello, se busca avanzar en aquel proceso de federalización anunciado durante la campaña por Alberto Fernández, porque con esta nueva ley, se busca revertir la limitación en las que se encuentran las autonomías provinciales.Por estas horas lo que más expectativas está generando en el ámbito político, tanto en Misiones como en otras provincias, es la definición del nuevo titular de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). Como es habitual, se lanzaron diversos nombres y procedencias, pero lo más firme, según trascendió, sería el pedido formal que le habría realizado el propio presidente Alberto Fernández al gobernador Herrera Ahuad. En los citados encuentros, le habría requerido un nombre para ese cargo, con lo que se estima que la provincia podría ayudar a designar al nuevo director ejecutivo de la EBY. Quien llegue a ese cargo tendrá la vara alta y el desafío de estar a la altura de las recientes incorporaciones en la administración provincial.Se supo que hay alta aceptación respecto del refresh realizado por la renovación. Esto lo tendría chequeado la conducción provincial, que contaría con una encuesta que reflejaría la aceptación por estos cambios, además de mostrarse conformes y tener muchas expectativas por la tarea que encaran tanto el gabinete provincial como el jefe comunal de Posadas junto a sus funcionarios. La misma aceptación habría recibido el recambio realizado en la DGR, cuyo titular se mostraría más dialoguista y apenas asumido ya comenzó a modernizar el método de trabajo, avanzando en la informatización total, para beneficiar a los contribuyentes. De esta manera, se esperan resultados favorables con estas nuevas incorporaciones, porque vienen con impulso para facilitar la vida a los misioneros.El radicalismo misionero no tendrá vacaciones. La Unión Cívica Radical necesita regularizar su situación antes del 1 de marzo, fecha límite para la presentación de autoridades electas ante la intervención del orden nacional que vence el 31 del mismo mes. Por ello, en los próximos días debería llamarse a elecciones, con fecha límite al 1 de marzo, elección que tratarán de evitar yendo por el camino del diálogo. A esta altura, lo que se debe destacar es que están abiertos los canales de diálogo entre todos los sectores, sobre todo entre los dos que por enfrentarse derivaron en la intervención.Fuentes internas del partido centenario indicaron que la intención es lograr un acuerdo para conformar una mesa de conducción compartida, logrando así una lista única para evitar la interna. En eso trabajarán durante buena parte de enero, ya que si la convocatoria a elecciones sale con fecha del 1 de marzo, la conformación de listas debería estar cerrada en el transcurso del primer mes del próximo año.