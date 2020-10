Un positivo causa preocupación en el entorno de Diego - El Territorio Misiones

Sábado 3 de octubre de 2020

El delantero de Gimnasia (LP) Nicolás Contín dio positivo en coronavirus, según informó ayer el club de La Plata, que hace dos días disputó un encuentro amistoso frente a San Lorenzo.Contín estuvo presente en uno de los dos duelos que se jugaron en el estadio Nuevo Gasómetro, por lo que la preocupación también aborda al Ciclón, que este hoy tiene previsto enfrentar a la Reserva de River en Ezeiza.Pero en Gimnasia también se encendieron las alarmas por la salud de Diego Maradona. Ocurre que en medio del partido de los titulares, Contín, que jugó en segundo turno -y que incluso metió un gol-, se acercó al entrenador y le dio un abrazo. De esta manera, el Diez -que no se presentará en el amistoso de hoy ante Independiente- será hisopado el lunes.“El contacto que Diego tuvo con el delantero fue al aire libre, con barbijo correctamente colocado y nunca estuvo por un período mayor a los 15 minutos en un contacto directo con Contín. Con esta descripción Diego no es considerado caso sospechoso, por no presentar ningún síntoma y por no ser considerado contacto estrecho”, afirmó el médico del 10, Leopoldo Luque.