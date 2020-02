Un policía y su cuñado a juicio por doble homicidio en Puerto Rosario

Domingo 23 de febrero de 2020

“Es levantarse todos los días y sentir ese dolor. Es algo que nunca va calmar, más cuando llegan los fines de semana, porque pasábamos siempre juntos. Me bancaron en todo. Eran mi familia, mi mamá y mi papá, y de un día para el otro me desperté y no tenía nada. Es muy triste, más por la muerte tan cruel que tuvieron. Seguí por ellos; me recibí por ellos, porque trabajaban de sol a sol para pagarme los estudios”, reflexionó Daiana Mouls (23), hija de Olivia Márquez (46) y Sandro Leiva (40), quienes fueron brutalmente asesinados.

El crimen fue perpetrado el 28 de marzo del 2017 en Puerto Rosario, localidad de Florentino Ameghino.

A pesar de la tragedia que sacudió su vida, la joven está a un paso de recibirse de Profesora de Educación Física y trabaja en la Dirección de Deportes de Oberá, se está forjando un futuro y honrando a sus padres.

Casualidad o destino, en marzo rendirá la última materia, casi en paralelo al inicio el debate oral y público por el doble homicidio, cuyo inicio fue fijado para el próximo 4 de marzo en el Tribunal Penal Uno de Oberá. Se prevén tres jornadas y fueron citados 22 testigos.

El expediente 37874/2017 está caratulada como “doble homicidio agravado por el uso de arma de fuego” y tiene como imputados al cabo de Policía Víctor Javier Dlugokinski, su hermano Pablo Roberto Dlugokisnki, alías “Oscar Dos Santos” y/o “Joao Paulo”, y Leandro Bublitz, cuñado de ambos.

En principio serán juzgados el policía y Bublitz, quienes permanecen alojados en la Unidad Penal VIII de Cerro Azul. En tanto, Pablo Dlugokinski se halla detenido en Brasil y, debido a la legislación del vecino país, la extradición demandaría años.



Las pruebas

Con relación a las pruebas, las pericias balísticas confirmaron que las víctimas fueron ultimadas con dos armas del policía Víctor Javier Dlugokinski, su pistola reglamentaria y una escopeta.

Además, al citado y a sus cómplices los implican los testimonios de los integrantes de una patrulla de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) que el mismo día del hecho los identificó trasladando la moto de la pareja asesinada.

Pero no sólo, ya que en el transcurso de la investigación los imputados se cruzaron acusaciones sobre las responsabilidades que tuvo cada uno en el doble homicidio de Márquez y su concubino Leiva.

La situación de los hermanos Dlugokinski se agravó luego de que su cuñado Bublitz los acusara directamente. Declaró que le habrían confesado la autoría material del hecho y le solicitaron que los ayude a deshacerse de la motocicleta de las víctimas.

“Nosotros los matamos, les disparamos”, aseguró que reconocieron.

Según Bublitz, los hermanos habrían perpetrado el doble homicidio porque sospechaban que la pareja asesinó a su padre, Ildo Victoriano Dlugokinski (58), quien falleció en el incendio de su vivienda el 25 de marzo del 2017, o al menos así fue caratulado el caso por las autoridades.

La señora Márquez y su concubino desaparecieron tres días después. La mujer era tía de los Dlugokinski, junto a su pareja trabajaban en la chacra del cabo y eran vecinos.





El mismo 28, los hermanos y su cuñado Bublitz fueron identificados por una patrulla de GNA en un control sobre la ruta Costera 2, cuando transitaban en el auto del policía y llevaban una Gilera 110 desarmada en el baúl.