Un policía habría tratado de robar una casa y quedó colgado del portón

Viernes 7 de agosto de 2020 | 01:00hs.

Por Daniel Villamea Corresponsalía Oberá

“Para colmo, me enteré de que cuando le llevaron a la casa, le dijeron a la mujer que yo le encontré a él con mi señora en mi casa, que por eso salió corriendo y quedó enganchado. Es una mentira, una difamación. Incluso, después la mujer de él le increpó a una tía de mi señora. Una locura lo que hicieron para proteger a su colega”, lamentó.





Presunto cómplice En diálogo con este matutino, Horacio C. ratificó sus sospechas sobre el accionar delictivo del agente denunciado, ya que el hombre fue hallado dentro de la propiedad, donde quedó enganchado en el portón de acceso. “No tengo ninguna duda que quiso robar y que andaba con un cómplice, el tal Roque al que después llamaba y le pedía que no lo deje. De lo contrario, por qué iba a caer adentro de mi terreno. Aparte, si no estaban haciendo nada malo, ¿por qué el tal Roque no lo ayudó y se escapó? El policía lloraba y le pedía que lo ayude. Le decía que tiene familia, que por favor lo ayude, pero el otro se fue”, remarcó. Según el damnificado, la intención del policía y su secuaz habría sido acceder a la propiedad por el portón del frente y pasar al garaje contiguo, donde estaban su auto y varios elementos de valor, “pero se quedó enganchado, el cómplice se escapó y lo encontramos in fraganti”. “Cualquier otra versión es mentira y espero que la Justicia actué con todo el rigor del caso, que no lo favorezcan por ser policía”, reclamó indignado.

Un agente de la Policía de Misiones que se desempeñaba en la Seccional Tercera fue denunciado por intento de robo perpetrado en una vivienda del centro de la ciudad de Oberá, tras lo cual fue sancionado por la Jefatura y trasladado a una dependencia en jurisdicción de Montecarlo.La particularidad del caso fue que el implicado enganchó un extremo de su pantalón en el portón de acceso a la propiedad, por lo que terminó literalmente desnudo y colgado.Dicha secuencia quedó plasmada en una serie de fotografías y videos que están a disposición de las autoridades de la fuerza y del juzgado penal interviniente.El hecho se registró en la madrugada del pasado 25 de julio, en una vivienda de calle Formosa, mientras que el policía fue identificado como Marcelo T. (25).Al respecto, ante la consulta de El Territorio, fuentes de la Unidad Regional II confirmaron que por orden de la superioridad el citado fue trasladado a Montecarlo, al tiempo que continúan con la instrucción del sumario administrativo.En paralelo, se tramita una causa penal ante el Juzgado de Instrucción Uno por robo en grado de tentativa, según la denuncia radicada ante la Seccional Primera por Horacio C. (25), dueño del inmueble donde se produjo el incidente.Por su parte, en diálogo con este matutino, el damnificado se mostró preocupado por la falta de avance en la investigación, reconoció que teme represalias en contra de su familia y aseguró que allegados y hasta colegas del sospechoso hicieron trascender versiones infundadas para atenuar su responsabilidad.“En un primer momento me llamó un familiar del policía para pedirme por favor que no haga público lo que pasó y accedí, pero resulta que inventaron mentiras que perjudicaron a mi familia y no puedo permitirlo. No es justo”, subrayó.Según consta en la denuncia, el 25 julio el propietario y su esposa trabajaron hasta las 2 de la madrugada, regresaron al domicilio y se acostaron a dormir. La familia se completa con dos hijas.“Ya estábamos descansando y mi señora me despertó porque escuchó ruidos afuera. En eso yo también sentí ruidos en el portón y alguien que gritaba: ‘Roque, ayudame, por favor, ayudame. No me dejes’, y lloraba. Entonces me levanté y llamé a la Policía porque pensé que estaban peleando en la vereda”, detalló.Transcurridos varios minutos, el dueño de casa observó por la ventana del frente y vio a un individuo que estaba colgado de su portón, en el interior de la propiedad, por lo que volvió a llamar al 911.Al arribar el móvil policial, enseguida uno de los uniformados se percató de que el hombre en cuestión era un camarada de la misma fuerza provincial.“Llegaron y uno lo reconoció. Dijo: ‘Este es policía’, y no lo descolgaron enseguida. Esperaron que llegue otro móvil y recién ahí lo sacaron. El policía lloraba y un par de colegas lo consolaron y abrazaron. Todavía mi señora les preguntó por qué lo abrazan si estamos en pandemia y no tenía barbijo. Parecía que él era la víctima”, agregó.El agente fue trasladado a la Seccional Primera, donde esa misma madrugada se radicó la denuncia correspondiente.Consultado al respecto, el damnificado mencionó que “los colegas dijeron que estaba borracho y drogado, pero eso no es justificación para lo que hizo”.