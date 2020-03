Lunes 2 de marzo de 2020

San Lorenzo derrotó ayer como visitante 3 a 1 a Aldosivi en Mar del Plata, en un partido correspondiente a la 22ª fecha de la Superliga, y en su último compromiso fuera de casa logró un poco de aire tras dos derrotas, mientras se define quién será su nuevo entrenador luego de la salida de Diego Monarriz.El partido se disputó en el estadio José María Minella de la localidad balnearia, con público de ambos equipos y el arbitraje de Andrés Merlos.Los goles de San Lorenzo fueron convertidos por Bruno Pittón, Adolfo Gaich y Oscar Romero, y el tanto del local fue marcado por Facundo Bertoglio.Con este resultado, el equipo dirigido temporalmente por Hugo Tocalli y Leandro Romagnoli volvió al triunfo tras dos derrotas que terminaron con la salida de Monarriz, y se ubicó en la 10º posición con 33 puntos que lo meten entre los clasificados para la Copa Sudamericana 2021.Luego de la victoria, el entrenador interino de San Lorenzo, Hugo Tocalli, confirmó que “la idea de la Secretaría técnica de fútbol y del presidente Marcelo (Tinelli) es traer un técnico”.“La idea es traer un técnico y que podamos dirigir (junto a Leandro Romagnoli) por ahí el domingo (ante Lanús), en la última fecha de la Superliga, para que tengamos más tranquilidad y que haya un nuevo técnico que arranque con la Copa de la Superliga”, destacó Tocalli.Sobre la selección del nuevo entrenador, el Secretario Técnico declaró que los dirigentes cuervos piensan en “un técnico que piense mucho en los (jugadores) juveniles”.Además el ex entrenador de las selecciones juveniles de AFA, de 72 años, descartó la llegada al club de Boedo de Pablo Guede. “Él no tiene posibilidades debido a que no puede salir del Morelia (de México), ya que todavía tiene contrato por los próximos 5 meses”, alertó.