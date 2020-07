Un plan nacional incluiría a 270 barrios de Misiones para obras

Lunes 20 de julio de 2020

Por Nazarena Torrespolitica@elterritorio.com.ar

El gobierno nacional oficializó la creación del programa Argentina Unida por la Integración de los Barrios Populares. Se trata de un plan que contempla la elaboración e implementación de proyectos de integración sociourbana en los barrios inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) y sus zonas aledañas.En Misiones, de acuerdo a las encuestas que realizaron las organizaciones sociales -como Barrios de Pie- hay alrededor de 270 barrios que responden a la caracterización de “populares y vulnerables”, debido al faltante de ciertos servicios básicos.Justamente, para tratar de atender a las demandas de servicios básicos es que se creó el programa de integración, con el fin además de promover soluciones habitacionales concretas y proyectos de infraestructura urbana y mejoramiento del hábitat. Todo ello, con el trabajo conjunto del gobierno nacional, provincial y municipal, y en articulación con organizaciones de la sociedad civil.En los considerandos de la medida, se indica que el programa constará de tres líneas: “ejecución de proyectos de obras tempranas (POT), complementarias y/o de asistencia crítica; servicios vinculados a la formulación y elaboración de un Proyecto Ejecutivo General para la Integración Socio Urbana; e Implementación de un Proyecto Ejecutivo General para la Integración Socio Urbana”.Además, la iniciativa contempla la participación de las organizaciones comunitarias, y de los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular. Por lo que se prevé que las obras sean hechas con mano de obra de las mismas organizaciones, a través de la coordinación de cooperativas, organizaciones sociales, asociaciones, etcétera.Fabricio Tejerina, referente de Barrios de Pie, explicó a El Territorio que la iniciativa del Renabap surgió hace varios años, aunque durante la etapa del gobierno de Mauricio Macri casi no se pudo avanzar en las ideas y proyectos que se tenían en mente.“Tiene que ver con visibilizar los barrios populares. Lo primero que se hizo es hacer un relevamiento nacional donde se vio que hay más de 4.200 en el país, en Misiones hay unas 270 de acuerdo a datos actualizados al 2020”, sostuvo.Asimismo, mencionó que el objetivo principal es realizar proyectos para que el Estado Nacional coordine con Provincia y municipio “para que a esos lugares lleguen la luz, agua, cloacas, servicios básicos. Hay que tener en cuenta que para el relevamiento se consideraba barrio popular a cualquier barrio que le falten al menos dos servicios básicos (agua, luz, cloaca, gas en red y electricidad). Bueno, acá no tenemos red de gas, pero tampoco ningún barrio tiene cloaca, el agua es bastante deficiente y la luz es lo que más o menos nos llega”.“La ley fue hecha con organizaciones sociales y a partir de ahí se hizo este relevamiento, ya que la idea era que a partir de allí se empiece a avanzar, pero avanzó poco durante el macrismo. Hoy se reflotó esto con el nuevo gobierno nacional y lo que dice la ley es que hay que mejorar esos lugares, por lo cual lo primero que hay que hacer es regularizar el dominio de esas tierras porque tenés cientos de situaciones diferentes; tierras municipales, nacional, provinciales, particulares, en juicio, etcétera”, adujo el referente social.A esto, añadió que se deben agregar mejoras en apertura de calles, redes cloacales, “así como era el Promeba (Programa Mejoramiento de Barrios) pero más ampliado”.“En eso estamos. En Misiones fuimos una de las que hicimos más encuestas, porque ese papel permitía decir que vivías en ese lugar, no como un título de propiedad, pero un reconocimiento para poder acceder a los servicios básicos”, atestó.Y destacó, entre otras cosas, que el programa permita que un porcentaje de la obra sea ejecutada por las organizaciones sociales, “lo que logrará ir dando laburo en el mismo barrio”.La autoridad de aplicación del programa será la Secretaria de Integración Socio Urbana, dependiente del ministerio, que tiene entre otros objetivos el fortalecimiento de la organización comunitaria, y el diseño de mecanismos de participación de los actores locales en el desarrollo e implementación de los proyectos de integración.Asimismo, participa en el diseño y la ejecución de proyectos de infraestructura urbana y mejoramiento del hábitat, en el diseño e implementación de políticas de acceso al crédito y la vivienda, y en estrategias de regularización dominial para promover soluciones habitacionales.