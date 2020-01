Un pingüino salió del mar y sorprendió a todos en un balneario de Miramar

Sábado 18 de enero de 2020 | 13:00hs.

Los carperos cargaban sombrillas, reposeras y empezaban a disponer las mesas en la playa, cuando vieron cómo el particular personaje salía del mar. Ante la mirada atónita de los empleados de Balneario Cacho, en Miramar, un pingüino avanzó por la arena en dirección contraria al agua, sin mostrar intención de querer volver.Rosario Menéndez (21), estudiante de cuarto año de la carrera de Trabajo Social que sigue en Mar del Plata, pero que durante la temporada trabaja en el balneario que pertenece a su abuelo, sacó el celular y empezó a registrar al ave marina, que seguía dando vueltas por la playa.“Mi abuelo lleva más de 50 años trabajando acá y nunca vio uno tan grande, por lo general salen, no es la primera vez pero de otro tamaño y en invierno”, explicó la joven, sorprendida por la repercusión que tuvieron las imágenes. Y es que después de compartirlas en redes sociales, comenzaron a viralizarse, al punto de convertirse en una especie de meme.No fueron pocos los usuarios que aprovechando el contraste de un pingüino en la playa y en la segunda quincena de enero, los que comenzaron a jugar con la imagen alternando diferentes comentarios, que resultaban graciosos, irónicos o sarcásticos, a partir de la combinación.“Nosotros esperamos para ver si se volvía a meter al mar, pero caminaba en el sentido contrario. Así que los chicos del balneario de al lado llamaron a Prefectura y lo iban a llevar al acuario de Mar del Plata para que ahí lo pusieran en condiciones para poder devolverlo al mar”, explicó Rosario.La estudiante además destacó la fortuna de que no hubiera mucha gente en el momento en que apareció el ejemplar, ya que quizás podrían haber intentado tocarlo o interactuar con él, lo que no se recomienda en estos casos, ya que sin querer podrían someter al animal a un cuadro de estrés fuera de su hábitat.