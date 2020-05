Un período mayormente inestable

Lunes 11 de mayo de 2020 | 06:30hs.

Por Marcelo KusikPronosticador, Dirección de

Alerta Temprana, Ministerio de Ecología

Pronóstico hasta el jueves





Hoy: cielo nublado a cubierto, probables lluvias y tormentas hacia la tarde-noche para los departamentos del Sur y Centro, las lluvias entre 5 y hasta 30 milímetros, se esperan vientos leves a moderados del nordeste sin descartar ráfagas fuertes cuando se produzcan las tormentas. Las temperaturas mínimas en 14 y 18°, temperaturas máximas en 24 y 29°.







Mañana: cielo nublado a cubierto, probables lluvias y tormentas con mejoras temporarias para toda la provincia, se esperan entre 5 y hasta 40 milímetros, predominará el viento del cuadrante norte con algunas ráfagas. Temperaturas mínimas en 16 y 20°, temperaturas máximas en 21 y 25°.







Miércoles: cielo nublado a cubierto, probables lluvias y lloviznas especialmente por la mañana, mejorando desde la tarde de sur a norte, se esperan vientos moderados del sudoeste con intensidad moderada a fuertes. Temperaturas mínimas en 15 y 19°, temperaturas máximas en 18 y 23°.







Las lluvias continuarán siendo normales en toda la provincia pero con una tendencia a disminuir en las próximas semanas.





Hasta después del 25 de este mes se esperan lluvias que alcanzarían los 60 milímetros en gran parte de la provincia, en promedio 40 milímetros. Es buena lluvia para esta época del año cuando no es tan necesario para la agricultura; si bien aún estas precipitaciones no son suficientes para aumentar las napas y los caudales de los ríos y arroyos de la región, regularizarán el estado de humedad en el suelo. Venimos de un verano muy seco y de un inicio de otoño con lluvias escasas, ahora se observan precipitaciones más significativas, pero las noticias a mediano y largo plazo aún no son alentadoras, ya que continúa la posibilidad de que tengamos el fenómeno de La Niña desde agosto (serían lluvias muy por debajo de los valores normales). Significa que estas precipitaciones son buenas para los productores, especialmente los yerbateros, aprovecharán esta época para la plantación de la yerba mate, los horticultores están a pleno con la siembra y repique de plantas de hojas y el sector ganadero aún goza de buenas pasturas.







Inestabilidad desde esta tarde y tormentas para esta noche, lluvias hasta el miércoles y buen tiempo para el jueves y viernes con temperaturas por debajo de los 10 grados por las mañanas. Áreas de inestabilidad asociada a un sistema de baja presión 1010 hectopascales aumentarían la probabilidad de precipitaciones desde esta tarde para el Sur y por la noche las lluvias y tormentas alcanzarían la zona Centro; no se descartan eventos aislados de granizo junto con las lluvias y fuertes descargas eléctricas ya que se espera un ambiente más cálido hacia el Norte de la región que enviará aire caluroso en superficie alimentando de energía los núcleos que podrían ser fuertes/severos en forma puntual. El sistema de mal tiempo abarcará toda la región y el centro de la baja presión afectaría el Norte de Corrientes, Sur de Misiones y el noroeste del estado de Río Grande do Sul. Habrá mejoras temporarias y el ambiente será apenas cálido y muy húmedo, se prevé que dicha inestabilidad esté presente en la región hasta el miércoles inclusive, cuando un frente frío-seco llegue al territorio provincial y provoque un debilitamiento de las precipitaciones de sur a norte de la provincia. Para jueves y viernes próximos, las condiciones serán de tiempo estable, sol a pleno y clima otoñal.: cielo parcialmente nublado para el Norte y Centro, y despejado para el Sur, se prevé un día con viento sur. Temperaturas mínimas en 9 y 11°, temperaturas máximas en 17 y 20°.Las temperaturas estarían por debajo de los valores normales para lo que resta de este mes para las zonas Sur y Centro (15°) cuando lo normal es 17°, y dentro de los valores normales (18°) para el Norte de nuestra provincia donde el ambiente será mas cálido. Para lo que queda de mayo aún hay posibilidad de incursión de aire frío de origen polar, pero no intenso (-1°) y hasta el momento no se esperan heladas fuertes que puedan provocar daños a plantaciones entre ellas, la yerba, frutales y hortalizas.