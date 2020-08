Un olero fue asesinado en medio de una ronda de tragos en El Porvenir II - El Territorio Misiones

Sábado 22 de agosto de 2020 | 01:00hs.

Por Jorge Posdeley fojacero@elterritorio.com.ar

Un olero de 63 años fue asesinado ayer a la madrugada mientras compartía una ronda de tragos con uno de sus jornaleros y en menos de doce horas la Policía ya dio grandes pasos que, prácticamente, permiten dar por esclarecido el caso.El nuevo hecho de sangre se registró ayer, minutos después de las 00.30, en un terreno ubicado en la manzana 11 del barrio El Porvenir II, a pocos kilómetros del by pass que une las rutas nacionales 12 y 105.La víctima fue identificada como Ramón Fretes (63), quien reside en el predio en el cual se dedicaba a la confección de ladrillos.De acuerdo a lo que se pudo reconstruir, el hecho se registró poco después de la medianoche, mientras Fretes se encontraba junto al horno de ladrillos compartiendo una ronda de tragos con al menos tres jornaleros que trabajaban para él, uno de los cuales se terminó transformando en su homicida.Las fuentes añadieron que los protagonistas ya estaban tomando desde la tarde y la llegada de una de las noches más frías del año no impidió que la reunión terminase.Fue en ese contexto en que, aparentemente, entre Fretes y uno de sus jornaleros se desató una discusión cuyos motivos hasta ahora no trascendieron, pero la situación se fue agravando conforme al paso de los minutos y todo terminó cuando el joven implicado extrajo un arma blanca de entre sus prendas y apuñaló al dueño del lugar.Según detallaron las mismas fuentes, el hombre fue herido de una estocada en el costado izquierda del tórax, muy cerca del corazón, lesión que le terminó provocando la muerte en el lugar.El acusado se dio a la fuga luego del hecho pero no alcanzó a llegar muy lejos.Tras ser notificado de lo sucedido mediante el servicio de emergencias 911, al lugar arribaron efectivos de la Comisaría Decimoquinta y de la Mini Brigada de Investigaciones, dependiente de la misma seccional.Los uniformados comenzaron a realizar las averiguaciones pertinentes y en esa instancia los testigos del hecho no dudaron en señalar al acusado, a quien identificaron como Elizandro Ramón C. (23), que también reside en la misma zona.Ante esta situación, mientras una comisión se dedicó a preservar la escena hasta la llegada de las autoridades y del personal de criminalística, otro grupo de pesquisas salieron en búsqueda del sospechoso.El implicado finalmente fue detenido apenas unos 30 minutos después, cuando los pesquisas llegaron hasta su casa ubicada a unos dos kilómetros de la escena del hecho.Allí los efectivos realizaron un allanamiento, pero no pudieron encontrar el arma blanca utilizada, en tanto que sí le secuestraron las prendas que vestía en ese momento, elementos que deberán ser sometidas a pericias para establecer si presentan manchas de sangre.De igual manera, el secuestro de la ropa tomó mayor importancia al día siguiente, cuando las prendas fueron utilizadas como pistas de olor para los rastrillajes realizados con canes entrenados de la Policía.Después de ello, el sujeto fue trasladado hasta sede policial y quedó alojado en una celda de la Comisaría Quinta, donde permanecerá a disposición del Juzgado de Instrucción Seis, a cargo del magistrado Ricardo Balor, que ahora deberá decidir los próximos pasos a seguir en el marco de la causa.La víctima, en tanto, fue examinada médicamente en el lugar del hecho y allí constataron que presentaba un herida punzocortante de aproximadamente 3 centímetros en la zona axilar izquierda. A pesar de ello, el magistrado interviniente ordenó que el cuerpo sea trasladado hasta la Morgue Judicial para el correspondiente examen de autopsia.En la escena, además, los uniformados incautaron varias botellas de bebidas alcohólicas, mientras que a la víctima se le extrajeron muestras para exámenes bioquímicos que determinaron que presentaba 0,61 gramos de alcohol por litro de sangre.En el lugar también se realizaron las primeras labores periciales como la toma de fotografías y planimetría, aunque en el factor central por esas horas era dar con el arma homicida.Sin embargo, los rastrillajes se vieron complicados debido a la oscuridad reinante en la zona y ante ellos los pesquisas regresaron al lugar ayer a la mañana.Para la nueva búsqueda, se pidió la colaboración de Flash, un can adiestrado de la Policía de Misiones, quien guió las recorridas en la zona en base a muestras de olor del acusado que le hicieron seguir.En primera instancia, el can guió a los uniformados hacia la escena del hecho, pero luego avanzó unos 200 metros, en dirección a una precaria vivienda ubicada en el lote 4, manzana C, del mismo barrio, lugar que los vecinos señalaron como centro de reunión de varios lugareños de la zona.Con autorización de las autoridades judiciales intervinientes, el inmueble fue allanado y en una fosa tipo letrina terminaron dando con dos elementos que podrían ser clave para esclarecer por completo el suceso.Es que en ese lugar los pesquisas dieron con dos cuchillos de gran tamaño, los cuales fueron inmediatamente preservados y enviados a laboratorio para los correspondientes exámenes científicos que permitirán establecer si uno de ellos se trata del arma homicida.Mientras tanto, el acusado permanecerá privado de su libertad y a la espera de comparecer en audiencia de declaración indagatoria, instancia en la cual tendrá la oportunidad de brindar su versión de los hechos o bien abstenerse sin que su silencio sea tomado como presunción de culpabilidad alguna.De acuerdo al recuento de casos efectuado por El Territorio, con este ya serían al menos 30 los homicidios registrados en la provincia en lo que va del año.