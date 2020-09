Un niño murió al quedar atrapado en el incendio de su casa en Mado - El Territorio Misiones

Miércoles 23 de septiembre de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

Una humilde vivienda de madera del barrio Sagrado Corazón de Jesús de la localidad de Colonia Mado fue destruida por completo a causa de un incendio que se originó durante la mañana de ayer, en el momento en que un pequeño de 8 años preparaba el desayuno para sus dos hermanos de 6 y 4 años. Y por desgracia, a pesar del rápido auxilio de varios vecinos de la zona, el más pequeño de los menores no pudo ser rescatado a tiempo y murió calcinado al quedar atrapado entre las llamas.El trágico suceso se produjo cerca de las 8.35 de ayer en una casa construida íntegramente de madera, con techo de chapas de cartón y la víctima fatal fue identificada por la Policía como Braian Benjamín Cristaldo (4).De acuerdo a los datos recabados por este matutino con fuentes policiales, tanto el fallecido como Sebastián Daniel (8) y Juan Manuel (6) habían quedado solos en la humilde propiedad desde las 7 de la mañana debido a que su madre, Juliana (25), había salido para realizar unos trámites en la zona urbana del pueblo.Además, a partir de los datos suministrados por vecinos que intervinieron en el hecho, se supo que el fuego no tardó mucho en afectar las paredes de madera y en cuestión de minutos la morada quedó envuelta por las llamas.Para cuando los rescatistas lograron sofocar el incendio, que además afectó la parte posterior de la vivienda de madera de la abuela materna que también vive en el mismo terreno, encontraron el cuerpo calcinado del más pequeño en el sector de la cocina.Según las primeras investigaciones hechas por personal de la División Científica de la Unidad Regional III y de Bomberos de Puerto Esperanza que también intervinieron en las pericias, la posibilidad de un cortocircuito en el sistema eléctrico de la vivienda quedó descartada desde un primer momento al establecerse que el fuego se había originado en un anafe de dos hornallas del sector de la cocina.Una de las primeras en advertir el hecho fue Elvina González, abuela de las criaturas, quien en diálogo con este matutino narró cómo vivió los minutos de terror que sintió al ver cómo los vecinos ingresaban a la vivienda para salvar a los pequeños.Comentó que todo se desató cerca de las 8.30 y que cuando escuchó los gritos desesperados de los niños el fuego había avanzado casi en su totalidad a la vivienda de su hija.Sobre lo que hacían sus nietos al momento del siniestro, Elvina comentó: “Mi nieto mayor estaba preparando el desayuno y una cortina se fue hacia la cocina a gas y eso prendió fuego. Era todo de madera y seco, por eso todo fue muy rápido y por eso se quemó todo. No se podía hacer más nada”.También dijo que Sebastián y Juan Manuel fueron rescatados mediante la ayuda de los vecinos y que ambos “querían entrar a salvarle al hermanito”.Además, señaló que por fortuna la garrafa que estaba en la casa pudo ser retirada antes de ser alcanzada por las llamas, de lo contrario indicó que si el mencionado cilindro reventaba la tragedia podría haber sido aún mayor.“Yo con los gritos de ellos salí porque estaba en el fondo lavando ropa y no escuché nada por el ruido del lavarropa. Después empezaron a gritar por el hermanito. Cuando salí vi el fuego y ahí me asusté mucho. Lo único que atiné a hacer fue bajar la llave de la electricidad y correr hacia el asfalto porque yo tengo un nietito que va a cumplir tres años que él si vive conmigo y con él salimos al camino”, comentó Elvina.En relación a la iniciativa que un grupo de vecinos inició para juntar prendas de vestir para la madre y sus dos hijos que quedaron sin nada, Elvina dijo que ahora más que nada “se necesitan de todo porque se quedaron sin nada, quedaron con lo puesto. Ellos necesitan de la ayuda de todos, lo que les traigan les va a venir bien pero para una construcción de la casa va a ser difícil, ella no va a querer construir arriba de lo que está quemado. Ella necesita de ropa para arriba”.