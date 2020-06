Un menor denunció que fue agredido por policías

Miércoles 10 de junio de 2020

Abraham Da Rosa (17) denunció que el pasado 2 de junio regresaba a su casa, en el paraje 5.000, localidad de Mojón Grande, cuando fue agredido por un efectivo policial que transitaba en un móvil de la fuerza. Producto del ataque sufrió un corte en la frente que demandó varios puntos de sutura.

Por cuestión de jurisdicción, la denuncia por lesiones y amenazas fue radicada ante la Fiscalía de Instrucción Cinco de Leandro N. Alem, con el patrocinio de un abogado obereño.

“Le golpearon por gusto nomás y se escaparon. Le podrían haber matado a mi hijo porque le golpearon en cabeza, sólo para judearle porque no le acusaron de nada”, remarcó María Pereyra.

Sobre los hechos, el joven comentó que volvía de trabajar en la cosecha de caña de azúcar, cuando se cruzó con una patrulla de la cual partió la agresión.

“Venía en moto y me encandilaron de frente, me tiré a un costado y en eso vi que era un móvil policial. Cuando voy pasando por el lado del chofer me pegaron un golpe y casi me tumbaron de la moto, pero no caí. Miré para atrás y el móvil prendió la sirena, pero no paró”, comentó.

El joven llegó hasta la casa de su tío Valdemar Correa, quien lo trasladó hasta la comisaría de Mojón Grande.

“Estaba todo sangrado y me contó que le pegó un policía. Aparentemente le golpearon con la culata de una escopeta en la frente. No entiendo por qué hicieron eso. Mi sobrino le identificó al policía, pero negó todo. Para colmo, cuando estaba solo le dijo: ‘si denunciás te va a ir mal’. En Mojón los policías están malacostumbrados a hacer lo que quieren”, aseguró Correa.

Al respecto, la madre del joven remarcó que “fue muy grave lo que hicieron y no podemos dejar esto así. Hay vecinos que nos respaldan, gente que también sufrió abusos y están cansados”.