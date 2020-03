Un médico entre la preocupación y lo que puede llegar

Pero para Claudio, "mi mayor preocupación es ver demasiada gente que no cumple el aislamiento social, es algo que no se puede creer, mucha circulación de gente por todos lados, no respetan las distancias entre si, no solo en Misiones sino en todo el país y eso es preocupante, porque es servir de punto de contagio fácil, por suerte por ahora no hay ningún caso en Candelaria lo que genera cierta tranquilidad , pero no podemos permitir que llegue aquí para entender" explicó.