Un mal día para volar

Martes 28 de enero de 2020

Aunque apenas comenzaron las investigaciones sobre los motivos del accidente de helicóptero que causó la muerte de Kobe Bryant​, su hija Gianna, de 13 años, y siete personas más, algunos investigadores aventuran la densa neblina como posible causa de la tragedia.

Poco antes de las 10 hora local, el helicóptero en el que viajaba Bryant impactó en la zona montañosa de Calabasas (California). El helicóptero se estrelló contra una ladera y estalló en llamas al tener todavía una gran cantidad de combustible porque apenas llevaba 40 minutos de vuelo. El portavoz del Departamento de Policía de Los Ángeles, Josh Rubenstein, señaló que la División de Apoyo Aéreo del departamento había decidido que sus helicópteros permaneciesen en tierra por la mañana debido a las condiciones de niebla, y que no volaron hasta la tarde.

Indicó que “la situación climática no cumplió con nuestros estándares mínimos para volar”, explicó Rubenstein. “La niebla era suficiente para que no estuviéramos volando”. Agregó que el estándar mínimo de vuelo del Departamento de Policía de Los Angeles es 3,2 kilómetros de visibilidad y un techo de nubes de 244 metros. Sin embargo, en el helicóptero en que viajaba Kobe Bryant se decidió volar.