Un lugar para Angileri - El Territorio Misiones

La lista de River, con la ‘10’ vacante y cuatro cambios

River será el único equipo argentino -y tal vez el único de los 32 de la Copa- en no hacer uso de la extensión de 30 a 40 cupos en la lista de buena fe que habilitó la Conmebol para esta edición de la Libertadores por causa de la pandemia.



Y no sólo eso. Ante las partidas de algunos jugadores, Marcelo Gallardo apenas dispondrá de 29 futbolistas, con la particularidad de que la dorsal ‘10’ que le pertenecía a Juan Fernando Quintero estará vacante y además tendrá en sus filas a un viejo conocido: Jorge Moreira.



Respecto de la nómina que había presentado River previo al arranque de la competencia serán tres de las modificaciones y tienen que ver con jugadores que ya no forman parte del plantel como Ignacio Scocco, Enzo Fernández y Franco Paredes y la vacante de Quintero.



En reemplazo de los juveniles Fernández y Paredes, estarán Jorge Moreira y al joven Augusto Aguirre. A su vez, como cuarto arquero aparece Franco Petroli, quien venía entrenándose con el plantel ante la ausencia de Centurión, afectado por el coronavirus. Y arriba, la partida de Ignacio Scocco le abrió la chance a Benjamín Rollheiser.