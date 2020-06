Un legado de coraje y valentía femenina

Sábado 27 de junio de 2020 | 07:00hs.

San Pedro, conocida como la Capital de la Araucaria, cumplirá el próximo lunes 140 años de fundación, fecha que trae a la memoria miles de vivencias, trabajo redoblado, valentía y mucha esperanza por parte de quienes encontraron en este pedazo de suelo misionero el anhelo de un mañana mejor.En este casi siglo y medio, las mujeres supieron ganarse con el tiempo un papel muy importante y su rol en la sociedad fue significante dejando un legado de amor, humildad y valor por la familia.Los primeros moradores llegaron en 1880 al lugar envuelto en virgen selva, con miles y miles de araucarias con su verde esplendoroso y pequeños trillos de tierra colorada, que abrían a su paso a puro trabajo manual.Desde un principio, las mujeres llevaron adelante un papel muy importante por no redoblarse ante un machete, pico o pala, pero más valioso aún, por ser el sostén del hogar y mantener vivo el valor de la familia, luchando a la par y buscando la igualdad de los derechos.Para las mujeres no fue y no es tarea sencilla conseguir trabajo en la localidad. En los primeros años la única fuente era el trabajo doméstico, pero gracias al desarrollo, en la actualidad se desempeñan en profesiones de todo tipo. Hoy la ciudad cuenta con profesionales femeninas muy capacitadas.Detrás de cada mujer que salía a trabajar se esconde una historia de valentía y superación. Tal es el caso de María Machado (85) netamente sampedrina, hija única de Luis Machado y Emilia Acosta. Su padre fue intendente de San Pedro en el año 1962, ganando las elecciones con la diferencia de un solo voto. Pero su tiempo en el cargo fue corto porque falleció de un infarto a los 48 años, quedándose María sola con su madre.María vivió prácticamente toda su vida en el mismo sitio en San Pedro, donde hasta hoy tiene su casa rodeada de hijos, nietos y bisnietos. Conserva la memoria intacta, lo que le permitió compartir, entre nostalgia, risas y emoción, su historia con El Territorio, en el marco de un nuevo aniversario del municipio.De pequeña tuvo la posibilidad de asistir a la escuela Nº 18, hoy 678, siendo Enrique Sena su primer maestro. Esta oportunidad marcó un antes y un después, según ella describe por la importancia de saber leer y escribir.En su memoria, distinto a lo que aprecia hoy día cualquier sampedrino, guarda imágenes de un pequeño poblado, con calles muy pequeñas cubiertos por un verde exuberante de araucarias. “Nada era como hoy. Habían pequeños trillos, los trabajos eran muy duros, todos manuales. No había autos, mi papá trajo el primer carro de tracción animal...era otro tiempo, la gente humilde, unida y las araucarias tan tupidas que parecía habían sido plantadas”, recordó María Machado.Para esos años la economía de San Pedro dependía de la explotación masiva de la yerba mate y la madera. En el caso de la yerba mate, pasaba por un proceso de elaboración llamado barbacúa y en ese estado era trasportado por medio de la selva en mulas hacia la zona de Montecarlo. El viaje demoraba hasta cinco días, significando un trabajo muy arduo. En San Pedro, de toda la riqueza extraída no queda mucho más que el dinero que recibían los obreros y peones, el grueso de la actividad forestoindustrial, enriquecía y generaba desarrollo en localidades cercanas.El sistema de transporte con tracción animal era el único que existía en su juventud, recuerda María. No sólo era el modo en que se transportaba la producción sino también la mercadería.“Siempre fue un pueblo de mucho trabajo, pero los grandes llevaron la plata a otro lado, acá quedamos nosotros los humildes, el pueblo fue forjado por gente de acá. Estaba la tarefa, las industrias, celulosa, grandes fábricas que se fueron todos” señaló.La historia de esta sampedrina refleja la lucha por la que pasaron y encaran, hoy las mujeres, que deben tomar al hombro la responsabilidad de hacerse cargo del hogar.En este caso no le fue para nada fácil a María, que se casó a los 16 con Elio Martins. Juntos tuvieron siete hijos, y la historia se repitió, su esposo falleció con 38 años al quedar electrocutado por salvar a una joven que había pisado un cable de alta tensión.Desde ese momento se las arregló para criar sola a sus hijos, tarea que si bien fue dura para ella no significó ningún esfuerzo y lo asumió con enorme valentía, buscando siempre inculcar buenos valores y que pudieran acceder al sistema educativo.“La escuela es lo mejor que pudo llegar a nuestro pueblo y yo me esforcé mucho para que mis hijos vayan a la escuela. Yo sólo fui a la primaria porque no había otro nivel. Para mí no fue algo difícil, uno tiene que adaptarse. El trabajo siempre es lindo. Pero la cosa más linda que tuve fue haber criado a mis hijos”, mencionó con orgullo y entre risas.Su infancia, juventud, adultez y vejez estuvo volcada a ver a su familia crecer, pregonando entre los suyos el valor por la familia. Quizás por haber sido hija única ve con enorme tristeza las discordias entre hermanos y nota en la comunidad la falta de unión entre los vecinos, ya que en su época, todos miraban por el otro, el que más tenía daba al que menos.Como sampedrina siente orgullo de haber nacido en la Capital de la Araucaria y anhela que todos los habitantes luchen por el bien común como una gran familia “San Pedro mejoró mucho en su infraestructura, cada día está más lindo. Pero tenemos que dar mayor valor a las personas. Soy orgullosa de ser sampedrina, de un pueblito que nació entre araucarias y hoy es una gran ciudad” reveló. “Y de cada mujer que así como yo se pone la responsabilidad al hombro y lleva adelante su labor en la sociedad”, agregó con emoción María.En la localidad suelen pasar hechos que sorprenden.Así, una de las anécdotas que compartió María hace referencia a la llegada de Gendarmería Nacional el 12 de julio de 1943, que se instaló sobre avenida Güemes donde permanece la seccional hasta la fecha.En aquella época, la gente se reunía los fines de semana en la zona de paraje Macaco, con música en vivo pero de forma clandestina, aunque participaban autoridades, tales como el intendente (papá de María) y el comisario, lo que terminó con la llegada de la mencionada fuerza.Un domingo, ya con el aviso de que llegaría gendarmería, el padre de María decidió cargar su carro con víveres y se dirigió al festejo. Al rato se escuchó el galope apurado del caballo, porque resulta que mientras las autoridades disfrutaban el bailongo, debían estar empilchados esperando la llegada de los centinelas.“Me acuerdo tan bien, aquel caballo bajó ese cerro que parecía iba echar el monte, mi papá bajó y le dijo a mi mamá: ‘llegó la gendarmería, y tengo que llevarle el uniforme al comisario para que venga uniformado’, y salió como una bala con aquel caballo. Desde ahí terminaron las festicholas” contó entre risas María.“Desde la escuela se veía el patio de la gendarmería, donde llevaban a los que continuaban armando fiestas clandestinas. Y el maestro nos dejaba mirar. Era pleno mediodía, parecía un cine verdadero. Siempre había algunos que hacían bailes sin permiso y terminaban bailando en el patio de gendarmería... y yo vivo acá en ese mundito aparte” cerró Machado.