Un largo amor que se consolida en cuarentena

Domingo 9 de agosto de 2020

“Es muy loco lo que todos estamos viviendo”, dice Carola Reyna. Y junto a Boy Olmi, abre las puertas virtuales de su hogar a Teleshow, en medio de la pandemia.Los actores, que ya llevan 27 años de pareja, se preparan para sumarse al proyecto En casa miento, la obra vía streaming del Teatro Nün, en la que participan distintas parejas del ambiente artístico que conviven en cuarentena.Carola: -Si no te amigás, ¡fuiste!Olmi: -Es la posibilidad de tener encuentros muy sinceros, directos, donde no se pierde el tiempo. Es la herramienta, en medio del océano, cuando aparece…Carola: -Una balsa.Olmi: -Un salvavidas. Te aferrás y decís: “Si tenemos que hablar, hablemos por acá”. Extraño mucho estar sentado frente a un café charlando con tiempo, no estirando el cogote para acercarme a la computadora, no forzando la garganta para hablar.Olmi:-Sí, lo pasamos muy bien juntos. Estamos hace 27 años, y si no lo pasamos bien, no tendría ningún sentido. Tenemos el ejercicio de estar juntos y, a veces, justamente todo eso que nos incomoda del otro, tenemos que apelar a nuestra propia experiencia en común para sobrellevarlo y redireccionarlo.Carola: -A veces no damos más con la limpieza, con lo que fuere. Hay un punto en que, realmente, cada uno a su manera no da más. Y por otro lado, hay que seguir y dejarse de boludear. Es muy confuso este momento, lo importante es cuidarse, cuidar la salud y tratar de pasar bien. Boy cocina bárbaro, pero deja todo sucio. Y bueno, está todo bien. Hay que intentar poner el foco en el disfrute.