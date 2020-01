Un joven futbolista murió al ser atacado por tiburones

Según relataron sus amigos el jugador, de 21 años, salió a explorar una zona rocosa de la playa, cuando resbaló y cayó al agua. Sus amigos intentaron rescatarlo, pero las fuertes corrientes marinas lo impidieron, tal como explica la web ‘El Caso’. Tras avisar a las autoridades, un grupo de policías inició la búsqueda y el 8 de enero encontraron el cuerpo sin vida del futbolista.



Según apunta la prensa local de Australia hay una testigo, Alison Walker, que ha asegurado que “mi hermana y mi padre vieron a los tiburones atacando el cuerpo. Y eran bastante grandes”.



The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT