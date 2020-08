Un intendente de JxC se quedó dormido en una reunión virtual

Lunes 10 de agosto de 2020

La ex ministra de Seguridad de la Nación en el gobierno de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y varios intendentes de Juntos por el Cambio, participaron de una reunión virtual que organizó la senadora provincial Felicitas Beccar Varela, donde uno de los jefes comunales protagonizó un papelón al quedarse dormido.La presidenta del PRO pedía el apoyo de la cuarta sección para “entre todos hacer crecer” al partido, mientras que el intendente de General Villegas, Eduardo Campana, se durmió una siesta en el medio de la videoconferencia.Según se ejecutó en el video que no tardó en viralizarse por las redes sociales, todos los participantes de la reunión intentaron mantener la compostura, aunque el jefe comunal de 9 de julio, Mariano Barroso, no pudo contener la risa y largó una carcajada que no pasó desapercibida.Además de los mencionados, participaron de la teleconferencia Pablo Petrecca, de Junín; Vicente Gatica, de Bragado; y otros dirigentes de Juntos por el Cambio y algunos referentes empresariales y productores rurales.