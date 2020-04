Un hombre se arrojó del puente internacional

Jueves 2 de abril de 2020

La Fuerza Armada de Brasil encabezaba ayer un operativo de búsqueda de un hombre de entre 20 y 30 años de edad, que en horas del mediodía tomo la drástica decisión de arrojarse al vacío desde el Puente Internacional Tancredo Neves, justo cuando medios de prensa del vecino país se encontraban haciendo un informe para la televisión local.

En ese momento, sobre el viaducto se encontraba el personal de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) detrás del bloqueo dispuesto para impedir el ingreso de personas al país y el trágico hecho sucedió a unos 100 metros del vallado ubicado del lado brasileño del viaducto.

Es por ello que las autoridades brasileñas están abocadas a la investigación del hecho y a la búsqueda del hombre.

Los trabajadores de prensa apostados en el lugar explicaron que el hombre era de contextura delgada, cabello oscuro rizado y que vestía una remera verde y pantalones cortos de jeans.

Según relataron, el hombre se acercó a las barandas, se sentó y luego se lanzó al vacío sin mediar palabras.

Tras el hecho, se dio aviso a la Fuerza Armada y a la Policía Rodoviaria Federal brasileña con el fin de montar el operativo y tratar de identificar al hombre. No obstante, no fue posible ya que no hay registros de salida del vecino país de ninguna persona y es por ello que las autoridades presumen que se trataría de un hombre de nacionalidad brasileña que podría tener domicilio en uno de los barrios cercanos al puente.