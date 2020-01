Un hombre se ahogó después de salvarle la vida a un niño

Lunes 27 de enero de 2020

El drama y la tragedia se hicieron presentes ayer en la localidad de Puerto Piray, donde un hombre de 67 años falleció ahogado después de salvarle la vida a un menor que estuvo a punto a correr su misma suerte en aguas del arroyo Piray Guazú.La víctima fue identificada por la Policía como Rubén Smith Ortiz, un hombre de 67 años domiciliado en el barrio Badaraco de dicha localidad y que en la jornada de ayer se encontraba pasando el día junto a familiares y conocidos en un camping del barrio Santa Teresita.De acuerdo a lo consignado por fuentes consultadas por este matutino, el drama comenzó cerca del mediodía, cuando los presentes habían ingresado a aguas del arroyo Piray Guazú para refrescarse, pero de un momento a otro un niño de 11 años comenzó a perder el control de nado y empezó a ser arrastrado por la corriente.A partir de ahí, el domingo se transformó en un día repleto de desesperación y angustia.En medio de los gritos, Smith Ortiz no dudó en lanzarse al agua para acudir al rescate del niño y lo logró, pero cuando él intentó ponerse a salvo, también fue arrastrado por la corriente.Las demás personas presentes intentaron socorrerlo, pero desafortunadamente no pudieron y en forma repentina el hombre desapareció por completo de la superficie, por lo que comenzaron a pedir ayuda de las fuerzas.La Policía fue notificada del suceso y de inmediato se solicitó la colaboración de los efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), además de los bomberos voluntarios de Piray, quienes acudieron al lugar y en conjunto comenzaron a trabajar en la búsqueda del desaparecido.Las labores en la zona se extendieron durante varias horas, hasta que cerca de las 15.15 finalmente el cuerpo del hombre fue encontrado a unos 50 metros de donde había sido visto por última vez.El cuerpo fue rescatado y en el lugar también intervinieron después los uniformados de la División Científica de la Unidad Regional III de Policía, además del médico policial en turno de la comisaría de Piray, quien revisó el cadáver y dictaminó una asfixia por sumersión como causa de muerte.En el hecho intervino el Juzgado de Instrucción Uno de Eldorado, cuyas autoridades dispusieron que después del correspondiente reconocimiento el cuerpo sea entregado a familiares de la víctima para su inhumación.El hecho ocurrió unos 1.000 metros al este del puente de la ruta nacional 12 que atraviesa el cauce en cuestión, en una zona que no está habilitada como balneario y que, por lo tanto, no cuenta con guardavidas, entre otras medidas de seguridad de las que carece.