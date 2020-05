Un hombre murió luego de ser picado en la cara por un avispón asesino

Miércoles 13 de mayo de 2020 | 10:40hs.

Un apicultor de 54 años murió luego de ser picado en la cara por un "avispón asesino". El hombre trabajaba con un nido de abejas cerca de su casa de Villestro, España, cuando fue atacado por el temible insecto de origen asiático. A pesar de que los médicos no tardaron en llegar al lugar, no pudieron hacer nada para salvarlo.Según medios locales, la víctima, Daniel García Doval, revisaba una colmena cuando descubrió un nido de avispones asesinos que acababa de instalarse en las inmediaciones. Pero, antes de que tuviera tiempo de reaccionar, uno de ellos le clavó el aguijón a la altura de la ceja.El apicultor, que estaba acompañado de un amigo y vecino, no era alérgico al veneno del insecto y ya había sufrido varias picaduras de abejas comunes sin presentar complicaciones. Sin embargo, un único ataque de esta especie fue suficiente para matarlo en cuestión de minutos.Tras observar cómo el hombre se desvanecía a causa de la picadura, su acompañante llamó a emergencias y un equipo de paramédicos llegó al lugar al poco tiempo, pero fue demasiado tarde.A raíz del episodio, las alarmas se encendieron en España y en otros países de la región en los que se registra la presencia del insecto, cuyo veneno es tan potente que puede causar paros cardíacos y shocks anafilácticos en apenas minutos.