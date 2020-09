Un hombre de 78 años mató a puñaladas a su novia de 35 en Isidro Casanova - El Territorio Misiones

Miércoles 16 de septiembre de 2020 | 18:40hs.

Ella tenía 35 años y él, 78. Estaban en pareja desde hace varios meses pero en las últimas horas la relación terminó drásticamente en el interior de una casa de Isidro Casanova. La mujer fue asesinada de al menos 10 puñaladas y por el femicidio detuvieron a su novio, que intentó suicidarse.Los gritos de la víctima alertaron a la empleada de limpieza que trabajaba en la vivienda ubicada en la calle Fournier al 1000, pero cuando descubrió de dónde provenían María Dolores Juncos ya estaba muerta y su pareja, Ramón Acuña, estaba tirado al costado suyo con heridas de arma blanca en la garganta.“Tenían una relación desde hace un año y hoy supuestamente tenían que ver una casa, por eso se quedó a dormir en la casa de él, pero ella no solía hacerlo”, contó a Télam Karina, hermana de Juncos, y detalló: “La mató de múltiples puñaladas, después por las pisadas se ve que él fue al baño y de ahí volvió a acostarse y se cortó el cuello al lado de mi hermana, que estaba boca abajo y vestida”.Aunque los investigadores no encontraron denuncias previas por violencia de género entre la pareja, Juncos habló de malos tratos y las amenazas constantes con las que convivía su hermana. “Él siempre tenía esos arranques de gritarle, la amenazaba, tenía que salir corriendo para estar con él, si se sentía mal, ella tenía que atender el teléfono porque si no aparecía en la casa de mi mamá”, aseguró.Acuña fue trasladado de urgencia al hospital Paroissien, donde quedó internado y detenido tras ser operado. En tanto, el médico legista indicó que a simple vista la víctima tenía entre 10 y 11 heridas punzantes en el cuello.La causa quedó en manos del fiscal Gastón Duplaa, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios Dolosos del Departamento Judicial La Matanza. Según trascendió, en la escena del crimen secuestraron un cuchillo que sería el arma homicida. “Quiero que (Acuña) quede preso y que pague por lo que hizo, de la manera que la mató a mi hermana”, concluyó Karina.Por otro lado, el abogado Fernando Herrera, quien defiende al hermano de Juncos en una causa por la que está detenido y que iba a salir en libertad en las próximas horas, contó que había hablado con la mujer porque ella era quien iba a recibir a su cliente en su casa.“Tengo una persona detenida que está por salir en libertad y justo hablé con la hermana a la noche y hoy a la mañana y después me avisaron que la acababan de matar”, dijo el letrado.