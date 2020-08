Un héroe, una estatuilla y un ideal en una ficción antihistórica

Miércoles 12 de agosto de 2020

Por Silvia Godoy sociedad@elterritorio.com.ar

Se podrá ver en vivo, con alocuciones de Basterra, director de la colección, autoridades de la editorial y de la feria del libro, también, funcionarios de Cultura de las provincias dirán unas palabras. Se pasará, asimismo, videos de los cinco autores, filmaciones de tres minutos cada uno, con lectura de los textos. La transmisión será desde feriadellibro.chaco.gob.ar/.







Perfíl Osvaldo Mazal

Nació y reside en Posadas. Es ingeniero civil por la UBA, y licenciado en letras y magister en semiótica por la Unam. Es profesor titular de la cátedra de Teoría Literaria en la Unam. Publicó ‘Mundos-Diálogos-Silencios’, 2° Premio de Poesía del Fondo Nacional de las Artes 1993; ‘Darwin poeta’, 1° Premio de Novela del Fondo Nacional de las Artes 2014. Participó en antologías de poesías y relatos. Ganador de los premios municipales de Letras Arandú de Posadas en 1993 y 1996, de cuatro estatuillas Martín Fierro por su programa radial literario De Cronopios, entre 1994 y 1998, y del premio provincial Andresito a la trayectoria literaria en 2018. Andrés vuelve, es su segunda novela.

Andrés vuelve “es la antihistoria”, señala el escritor posadeño Osvaldo Mazal, acerca de su nueva novela que integra la colección Tierra sin Mal, que se presentará hoy a las 19 en la Feria del Libro Digital del Chaco.El texto de 480 páginas es uno de los cinco títulos que componen esta selección publicada por la editorial Contexto, que recoge obra de autores de la región Litoral. Se completa con Víspera Negra de José Gabriel Ceballos (Corrientes), Mamá quiere ver las rosas (antología, cuentos) de Patricia Severín (Santa Fe), Crímenes de aldea (antología, cuentos) de Orlando Van Bredam (Formosa) y la novela Oler la tempestad de Francisco “Tete” Romero de Chaco. La colección cuenta con el aval del Ente Cultural del NEA.Mazal en diálogo con El Territorio adelantó que el libro llegará a la provincia muy pronto, y que el proceso de escribirlo le llevó dos años y otro tramo, concretar su publicación.“Es una novela de ficción antihistórica, es inédita y me invitaron a participar de esta colección que fue dirigida por Juan Basterra y tiene a otros autores de Corrientes, Formosa, Chaco y Santa Fe. La impronta es que sean obras de autores del Nordeste, uno por provincia, ese es el criterio, son cinco volúmenes, cada uno por separado”.Sobre la trama de Andrés vuelve, profundiza el autor: “Andrés es Andresito, nuestro héroe misionero. Y vuelve, pero no es el mismo Andrés histórico, no es el Andrés oficial y tampoco que vuelve en carne y hueso hasta nuestros días. Es un Andrés anarquista que va a Siberia a cazar osos cuando lo liberan los portugueses. A su regreso arma junto a Artigas un proyecto anarquista que continúa hasta la actualidad. A lo largo del tiempo van apareciendo personajes como Horacio Quiroga y Macedonio Fernández, que también entran en la tradición anarquista. Ya más en nuestra época, un artista e historiador misionero realiza una intervención que es arte pero también es política; y, luego aparece muerto. Una pareja de investigadores, él, un detective y, ella, una estudiante de psicología deben develar qué hay de común en esta muerte y otros asesinatos. Hay también una estatuilla de Andrés que pasa de mano en mano a lo largo de la historia”.Y añade, “el tiempo en que transcurre va desde los primeros años del siglo XIX hasta nuestros días, hay cosas que van sucediendo por una tradición -que no puedo contar mucho-, pero sí puedo adelantar que en un momento Andrés y Artigas se encuentran con el ruso Mijaíl Bakunin, reconocido como uno de los padres del anarquismo”.Frente a estas licencias y peripecias de reconocidos hombres de la historia de la región, dice el escritor entre risas, “quizás algunos historiadores se enojen, espero que no, porque es ficción, tengo amigos historiadores a los que voy a tener que pedir disculpas seguramente, porque el Andrés de estas páginas tiene muchos rasgos que se alejan del pedestal, pero a la vez, retoma ideas populares del héroe, ideas de igualdad, que son también sustento para la novela que es más que nada un policial”.-Eso nadie lo cuenta, pero se fue Andresito, a Siberia. Y por eso se fue. Porque la echó a la Melchora. Y se arrepintió. Hace frío allá. Mucho frío. Andresito se fue a cazar osos, dicen, dijo Tito. Allá compró un perro lobo, parece. O Husky, dijo Tito, no sé bien. Y un fusil de las llanuras. Que era un fusil largo de Kentucky, pero acortado. De los de ánima rayada con culata de madera de arce flamígero, y tallada. Cazaba osos Andresito, dijo Tito. Por las pieles y la grasa. Cruzó varias veces desde San Petersburgo hasta Kamchatka.Mató unos ochocientos osos.La presentación de la colección Tierra sin Mal de la editorial Contexto será hoy a las 19 en el marco de la Feria del Libro Digital del Chaco 2020, evento que se extenderá hasta el 17 de este mes.