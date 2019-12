Un gran paso al frente

Jueves 19 de diciembre de 2019

500 Es la cantidad aproximada de niños y jóvenes que forman parte del club La Cantera, que tiene su sede sobre la avenida Jauretche de

la ciudad de Posadas

Un club novato con una fuerte mirada social Este novato club posadeño (se fundó hace menos de tres años) se apoya en dos ejes fundamentales y lleva adelante un objetivo claro: ayudar y contener a una gran cantidad de jóvenes y niños a través del deporte, en este caso, el fútbol.

Ese trabajo con una mirada social le dio un rápido resultado a los integrantes del club que tiene su sede sobre la avenida Jauretche de la ciudad de Posadas. Además de sumar campeonatos en las categorías de ascenso de la Liga Posadeña de Fútbol, ahora concretó este vínculo con un grande del fútbol argentino como Racing. Además, se destaca el excelente trabajo que se realiza en la preparación física de los jugadores en el gimnasio, utilizando tencología de última generación para mejorar los resultados.

El club La Cantera de Posadas logró concretar ayer uno de los objetivos más importantes que se había planteado para este año que está llegando a su fin. Y el regalo de Navidad se materializó de la mano de Claudio Úbeda, quien como coordinador de las divisiones inferiores del Racing Club de Avellaneda llegó a la capital misionera para firmar un convenio entre ambas entidades deportivas.Ahora, los chicos que juegan en La Cantera tendrán la posibilidad de ser observados de cerca y podrán tener una chance en la Academia si demuestran las condiciones necesarias. Y esas condiciones van más allá de lo futbolístico, ya que desde ambos clubes se trata de formar personas de bien, íntegras y no sólo jugadores de fútbol.“Cuando vinimos en el mes de junio hicimos una prueba y nos quedamos sorprendidos gratamente por la infraestructura, la calidad de trabajo y la calidad humana que hay en este club. Hicimos un análisis de la cantidad de jugadores, el lugar en el que está instalado el club y la ambición que tienen de seguir creciendo. La idea es que en un futuro algunos chicos puedan formar parte de Racing”, aseguró Úbeda en una charla con los presentes a la firma del convenio.“Al fútbol profesional no sólo llegan los buenos futbolistas, también lo hacen los que son perseverantes, los que entrenan, lo que estudian. Mientras más inteligentes seamos, mejores jugadores de fútbol vamos a ser”, destacó el jugador que fue campeón y capitán del Racing de Mostaza Merlo en el 2001.“Estamos cerrando un acuerdo de intercambio en el que La Cantera podrá usar nuestra imagen como club para poder captar más jugadores. Nosotros intentaremos nutrirnos de esos chicos. Primero hacemos una captación de talentos, el siguiente paso es que tengan una semana de estadía en Buenos Aires en la pensión de Racing y vivan la experiencia. Es ahí cuando hacemos un análisis más específico del jugador”, explicó.En otra parte de la conferencia, Úbeda aclaró que, al igual que en La Cantera, en Racing se trabaja con la idea de fomentar un sentido de pertenencia por el club y dio como ejemplo el caso de Matías Zaracho, un futbolista que hoy triunfa en Primera División y que llegó al club de Avellaneda a los 8 años.“Estoy seguro que el tiempo nos dará la razón con este vínculo que estamos formando. Pronto empezaremos a ver los frutos. Queremos que este sea un camino para que los chicos puedan llegar. Llegan algunos pocos, pero es bueno y vale la pena hacer el esfuerzo”, completó.Para cerrar, contó que esta es la primera experiencia de este tipo para Racing. “La Cantera es el primer club con el que hacemos este tipo de vínculo y eso nos pone muy contentos porque es muy importante. Ahora hay que empezar a trabajar y a hacer caminos”, finalizó el también ex entrenador del seleccionado argentino sub 20.