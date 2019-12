Un fallo de la Justicia laboral ordenó indemnizar a la familia de Agustina Szczerbaty

Martes 17 de diciembre de 2019 | 04:00hs.

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

A la expectativa de que en los próximos meses culmine la etapa de recolección de pruebas en lo que respecta a la instancia penal, ayer se conocieron novedades importantes en relación a la demanda laboral iniciada por la familia de una de las tres jóvenes que fallecieron el 16 de diciembre de 2016 en Brasil, durante el vuelco de un micro que transportaba a estudiantes secundarios misioneros a Camboriú como parte de un viaje de egresados.Al cumplirse ayer tres años de la tragedia que conmovió a todo el país, la novedad tiene que ver con un veredicto emitido a principios de diciembre por la jueza Elena Alvárez De Correa, del Juzgado Laboral N° 3 de la capital provincial, quien falló a favor de la familia de Agustina Szczerbaty (20).Dicha resolución consideró que la joven sí trabajaba como coordinadora para la empresa de viajes Tabay Tours, y a partir de esto, la ART contratada por ésta última firma deberá indemnizar a la familia de la joven luego de que la prestadora de servicios de viajes negara en su momento el vinculo laboral con la muchacha posadeña.El fallo de primera instancia establece que existen elementos suficientes para acreditar que Agustina falleció trabajando para la empresa Tabay Tour.De todas formas el veredicto quedó apelado, por lo que todavía no está firme.La información fue confirmada ayer por Adrián Benítez, abogado querellante en la parte civil de las víctimas quien, en diálogo con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva, dio detalles de los últimos avances de la pesquisa.Según contó Benítez, la última novedad es considerada como material probatorio muy importante para las otras esferas investigativas que tiene el caso, es decir en lo penal y civil.La primera es llevada adelante en los tribunales de Sao Luiz Gonzaga, en Brasil, en donde se busca establecer el tipo de responsabilidad que tuvo Lucas Matías F. (30), quien conducía en ese momento el ómnibus de la empresa Río Uruguay y que había sido contratado por Tabay Tours para el viaje.En lo que refiere a la instrucción de la causa en Brasil, el letrado comentó que en su momento el conductor no se presentó a indagatoria en el vecino país, y que por medio de la fuerza pública tuvo que ser llevado ante la fiscal que lleva adelante la investigación.En dicha instancia fue procesado formalmente por homicidio culposo múltiple agravado con lesiones. De todas formas, aguarda el proceso en su contra en libertad.Benítez detalló que a lo largo de las presentaciones que se hicieron desde la querella se ha intentado comprobar la existencia de varias irregularidades durante el viaje. Una de ellas tiene que ver con la cantidad de personas que viajaban en el colectivo y la otra con la velocidad que iba el colectivo.“En su momento hemos pedido un oficio a Migraciones porque sabemos que han pasado por el puente Santo Tomé-San Borja y hubo una irregularidad muy grande porque aparentemente el micro cruzó con la cantidad debida, pero otro grupo de chicos lo hizo en auto y al pasar la frontera después subieron nuevamente al micro. Esto es una cosa increíble”, puntualizó el abogado.Según se supo, la capacidad del viajantes habilitados era 62, aunque las pericias indicaron que en realizaban 67 eran los ocupantes del micro. Y que cinco de ellos fueron parados durante el viaje.Benítez también hizo foco en el estado de cansancio y estrés en el que manejaba el chofer al momento del viaje: “nosotros no pensamos que lo hizo apropósito, porque esto no es un homicidio doloso sino que fue culposo porque se durmió o se distrajo. Pero mucho tuvo que ver el cansancio en él. A raíz de que venía de terminar un viaje muy importante, en vez de descansar, la patronal por ahorrarse costos lo volvió a subir a un micro. Esto es una locura y un disparate”.Sobre las investigaciones en Brasil comentó que “falta una pericia accidentológica, que es lo que más demora y es con intervención de las partes con traducción en portugués. Creemos que concluida la etapa probatoria se espera que para mediados del año que viene vamos a tener una sentencia de primera instancia en lo civil”.Por otro lado, consideró que la principal responsabilidad por lo ocurrido pasa por la empresa de turismo. “No le quiero quitar responsabilidad al chofer, pero la empresa de turismo fue la que lo puso en esa situación al conductor”.Añadió que las averiguaciones hechas hasta ahora apuntan la responsabilidad al chofer, aunque por el momento se aguardan pericias al vehículo para descartar una falla en los frenos o en el motor del rodado