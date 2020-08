Un Falcon en desuso podría complicar al músico acusado de violar a su hija

Martes 18 de agosto de 2020

Por Agustín Mazo fojacero@elterritorio.com.ar

“Para afuera mi papá era un padre perfecto. Para la sociedad éramos la familia perfecta, pero en mi casa él nos golpeaba mucho a mis hermanos y a mí. Cuando tenía 14 años, un día le conté a mi abuela materna que mi papá le pegó mucho a mi hermano y le dije que tendría que estar preso. También le conté lo que me hacía a mí y fue ella quien le contó a mi mamá”, explicó.





En cifra 6 Según la denuncia de la víctima, en la actualidad de 24 años, los hechos sucedieron entre los 8 y los 14 años en la localidad de Jardín América.

El músico Daniel V. (48), acusado de violar durante seis años a una de sus hijas cuando ésta era menor de edad en la localidad de Jardín América, se negó a declarar ayer por la mañana durante la audiencia indagatoria que mantuvo ante el magistrado Manuel Balanda Gómez, titular del Juzgado de Instrucción de Puerto Rico y encargado de investigar las graves acusaciones que pesan sobre el implicado.Según trascendió, por recomendación de la defensora oficial, el sospechoso prefirió guardar silencio y no respondió ante las acusaciones en su contra.Por consiguiente y, antes de regresar a la dependencia policial de la Unidad Regional IV donde permanece detenido desde el último sábado, fue imputado por abuso sexual con acceso carnal, doblemente agravado por el vinculo en concurso real.Pero más allá de la diligencia judicial, trascendieron ayer nuevos datos en torno a la pesquisa que podrían complicar la situación procesal del acusado.Según precisaron voceros ligados a la investigación, durante el allanamiento realizado en la vivienda del sospechoso en Jardín América los investigadores secuestraron un Ford Falcon que podría resultar clave para la causa.Y es que el mencionado vehículo fue apuntado por la víctima, tanto en la primera presentación en la Comisaría de la Mujer como en la posterior ampliación de denuncia en Puerto Rico como el móvil utilizado por el supuesto abusador para trasladarla hasta los distintos descampados donde ocurrieron los hechos.De acuerdo a las fuentes consultadas, durante la segunda presentación realizada por la denunciante, dio detalles muy exactos y descripciones más que contundentes sobre los distintos episodios que le tocó padecer entre los 8 y los 14 años.El dato del Ford Falcon no pasó desapercibido para los pesquisas, motivo por el cual el magistrado dispuso que la Policía realice un informe fotográfico para avanzar en esta cuestión.Siempre desde el aporte dado por las fuentes, el auto fue encontrado por los pesquisas en total estado de desuso, en el garaje de la vivienda y con muchas cajas en su interior.Más allá del secuestro del automóvil, la Justicia de Puerto Rico espera avanzar en las próximas semanas con la citación a declaración testimonial de la pareja de la víctima, como así también de varios de sus amigos y familiares más cercanos.También se aguarda que el magistrado reciba los resultados de los distintos informes, tanto socioambiental como psicológicos de la víctima para continuar en la investigación.En relación a esto último, no se descarta que si en la actualidad se detectan huellas o signos de algún daño psicológico en la denunciante, el músico también sea imputado por daño a la salud mental.Según publicó este matutino en sus ediciones anteriores, el jueves pasado en el Juzgado de Instrucción de Puerto Rico la denunciante volvió a ratificar sus dichos realizados el 4 de abril del año pasado en la Comisaría de la Mujer de Jardín América.Al momento de la primera presentación policial, tomó intervención la Justicia penal local, aunque tiempo más tarde su titular, el magistrado Roberto Sena, planteó su incompetencia en el expediente por considerar que los hechos denunciados se sucedieron cuando su juzgado aún no estaba en funcionamiento.Es por ello que su colega Manuel Balanda Gómez recibió el caso hace muy pocas semanas y solicitó distintas diligencias.Durante la entrevista que mantuvo con los investigadores la joven también mencionó que en los últimos meses recibió presiones por parte del entorno del acusado para que reflexione sobre la denuncia. Y además para que desista con las acusaciones contra el sospechoso.“Lo que más tristeza me da es que anda por la vida como si nada, como si fuera una gran persona y no pague el daño que hizo. Mi papá me arruinó la vida, porque lo que me hizo no se me borra más”, reconoció semanas atrás la denunciante durante una entrevista que mantuvo con este matutino.Además alertó: “Tendría que estar preso porque libre es un peligro. Él mismo reconoció que está enfermo y dijo que necesitaba ayuda. Por eso, si está libre y tiene que satisfacer esa necesitad oculta, tengo miedo que vuelva a lastimar a alguien como lo hizo conmigo”.Por otra parte, detalló que “los abusos empezaron aproximadamente a los 8 años, cuando cantaba en la banda. Recuerdo que las primeras veces fueron a la vuelta de los bailes, cuando volvíamos solos con mi papá; pero después me violaba en nuestra propia casa. Es más, en la misma habitación donde dormía con mi hermanita”.También recordó que además de actuar con la banda casi todos los fines de semana, en esos años también grabaron un disco.