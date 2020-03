Un ex ministro, primer muerto

Lunes 30 de marzo de 2020

Uruguay confirmó la primera muerte por la pandemia de coronavirus ​en el país y que se trata del ex ministro de la Corte Electoral uruguaya Rodolfo González Rissotto. El Sistema Nacional de Emergencias de Uruguay lo comunicó a través de Twitter, y precisó que el ex funcionario tenía 71 años.El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, se refirió a su fallecimiento y manifestó su “profundo dolor” por lo ocurrido. “Las vueltas de la vida quisieron que me toque anunciar públicamente la muerte de un buen amigo y compañero del Partido Nacional”.Según los últimos datos, los casos de coronavirus en Uruguay aumentaron hasta los 304, y nueve pacientes se encuentran en estado grave.