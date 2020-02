Un estudio científico demostraría que el brote de coronavirus se originó en un murciélago

Domingo 2 de febrero de 2020 | 11:30hs.

Un nuevo análisis genético realizado a nueve pacientes infectados por la enfermedad originada en la ciudad china de Wuhan demostró que esta estaría "estrechamente" relacionada con dos coronavirus de murciélagos similares al síndrome respiratorio agudo grave (SARS), según un estudio publicado en la revista científica The Lancet.En el trabajo al que fueron sometidos los infectados, especialistas determinaron que aunque el informe sugiere que los murciélagos serían el huésped original del virus, un animal no identificado y vendido en el mercado de mariscos de Huanan en Wuhan podría ser el huésped intermedio que permitió la propagación del virus a los humanos. Es que ocho de los pacientes habían visitado el mercado de mariscos de Huanan, y el restante se habría alojado en un hotel cercano antes de la aparición de su enfermedad.Para el informe, los investigadores tomaron muestras de células y secreciones de los pulmones de los nueve infectados que fueron analizadas con el objetivo de determinar el origen del virus y cómo entra en las células humanas.Las secuencias genéticas de las muestras eran casi idénticas (compartían más del 99,98 por ciento de la misma secuencia genética), lo que indica una aparición muy reciente del virus en los seres humanos. “Es sorprendente que las secuencias de 2019-nCoV descritas aquí de diferentes pacientes fueran casi idénticas. Este hallazgo sugiere que el 2019-nCoV se originó de una sola fuente en un período muy corto y fue detectado con relativa rapidez”, explica uno de los autores principales del trabajo, Weifeng Shi, de la Universidad de Shandong (China), según consignó la revista científica The Lancet.Comparando la secuencia genética de 2019-nCoV con una biblioteca de virus, los autores encontraron que los más estrechamente relacionados eran dos coronavirus similares al SARS de origen en un murciélago (bat-SL-CoVZC45 y bat-SL-CoVZXC21), que compartían el 88% de la secuencia genética. 2019-nCoV estaba más distante genéticamente del virus del SARS humano (que compartía alrededor del 79% de la secuencia genética) y del virus del síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS), que compartía alrededor del 50 por ciento de la secuencia genética.Además, el trabajo concluyó también que 2019-nCoV y el virus humano del SARS tienen estructuras similares, a pesar de algunas pequeñas diferencias. Como resultado, los autores sugieren que 2019-nCoV podría utilizar la misma puerta molecular para entrar en las células que el SARS (un receptor llamado ACE2), pero puntualizan que este extremo aún requerirá confirmación.