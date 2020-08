Un estudio afirma que los niños son grandes propagadores del Covid-19 - El Territorio Misiones

Viernes 21 de agosto de 2020

En un estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard, el más completo sobre pacientes pediátricos con Covid-19 realizado hasta el momento, se demostró que los niños infectados tenían un nivel significativamente más alto de virus en sus vías respiratorias que los adultos enfermos hospitalizados en unidades de cuidados intensivos.En el trabajo, cuyos resultados se publicaron en la revista Journal of Pediatrics, participaron 192 niños y jóvenes de entre 0 y 22 años de edad; de ellos, 49 dieron positivo en la prueba del Sars-Cov-2, y otros 18 tuvieron una enfermedad de inicio tardío relacionada con Covid-19.“Me sorprendieron los altos niveles de virus que encontramos en niños de todas las edades, especialmente en los primeros dos días de la infección”, indicó Lael Yonker, director del Centro de Fibrosis Quística MGH y autor principal del estudio que involucró a otros 30 investigadores de diversas instituciones de renombre.“No esperaba que la carga viral fuera tan alta”, subrayó el profesional y añadió: “Pensá en un hospital y en todas las precauciones que se toman para tratar a los adultos gravemente enfermos, pero las cargas virales de estos pacientes hospitalizados son significativamente más bajas que las de un ‘niño sano’ que camina con una carga viral alta”.Diferentes teorías indicaban que los menores no eran grandes transmisores del coronavirus, algo que choca con este estudio de la Universidad de Harvard y que podría generar una marcha atrás en algunos países donde se está en proceso de retornar a las escuelas.De acuerdo a la investigación, es probable que los niños con Covid-19 no se enfermen tan gravemente como los adultos. Sin embargo, como portadores asintomáticos que asisten a las instituciones escolares, pueden propagar la infección y llevar el virus a sus hogares.Para los autores del informe lo más importante es saber qué pasos tomarán las instituciones educativas para mantener a “los niños, los maestros y el personal a resguardo”.“Si las escuelas reabrieran completamente sin las precauciones necesarias, es probable que los niños jueguen un papel más importante en esta pandemia”, concluyen los autores.