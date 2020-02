UN DESAFÍO GIGANTE

Domingo 16 de febrero de 2020

Crucero visitará esta tarde, desde las 19.30, a Chaco For Ever en lo que se presenta como uno de los desafíos más importantes de esta temporada para el conjunto de la Tierra Colorada. Es que el encuentro que marcará la continuidad de la fecha 19 del torneo Federal A será una nueva oportunidad de alcanzar los puestos clasificatorios en la zona A, el objetivo primario del cuerpo técnico con Carlos Marczuk a la cabeza.

Precisamente el técnico tuvo una semana de trabajos medianamente tranquila después de la última victoria sobre Boca Unidos, en San Inés. El equipo mostró una versión aguerrida, algo que le sirvió para tomar las astas y vencer al elenco correntino por la mínima.

Para este encuentro ante For Ever, Marczuk no podrá contar con Cristian Sain en la zaga central por acumulación de amarillas y en su lugar se anuncia la vuelta de Richard Rodríguez. Además, todavía no lograron recuperarse de sendas lesiones el lateral Emanuel Urquiza (golpe en la rodilla derecha) y el delantero Cristian Campozano (contractura en el isquiotibial derecho); a ellos se le suma Jesús Vera, quien volvió a resentirse en el recto anterior de la pierna derecha.

Ante este panorama, entonces, el delantero que acompañaría a Álvaro Klusener en el binomio de ataque será Axel Vallejos, de buen presente.

El Colectivero buscará cortar una racha de cinco partidos sin triunfos de visitante, justo antes de cumplir con la fecha libre.

No será tarea sencilla porque enfrente está For Ever, serio candidato al ascenso y con un andar casi impecable en un reducto en el que conserva su invicto. Para sumarle aún mayor favoritismo, el Negro llega con su tropa descansada tras cumplir con la fecha libre y el técnico Norberto Acosta ya tiene el once desde hace días. En el Gigante vestirán la camiseta albinegra viejos conocidos del fútbol misionero como Rodrigo Lechner (ex Crucero), Milton Zárate, Diego Magno y el posadeño Julio Cáceres.

El árbitro será Nelson Bejas, de Tucumán. Se viene un partido clave en el andar de Crucero.