Un caso delictual en el que se deberían aplicar las normas del Mercosur

Sábado 20 de junio de 2020

Por Luis Miguel Palma Abogado palmas@arnet.com.ar

El presente artículo pretende hacer una somera descripción de lo que el título de esta nota refiere, y a propósito de un caso reciente que se produjo, según las fuentes consultadas y la prensa, en el Centro de Control Integrado de cargas de Aduanas argentina y paraguaya, localizado en la ciudad de Encarnación. En esos controles se verifican las cargas y documentos en un solo acto, o como se dice en materia aduanera, secuencia de control entre las dos Aduanas al mismo tiempo, tanto en importación como en exportación. Esto se encuentra regulado en el Acuerdo de Recife Para los Controles Integrados, que es una norma comunitaria del Mercosur.El hecho habría consistido puntualmente en que se habría incautado en poder de un aduanero argentino y de un agente de transporte aduanero una carpeta con dinero y documentos de argentinos que viven en Paraguay o paraguayos con doble nacionalidad. Puntualmente, se trataba de cobros de beneficios del Anses que no pueden ser percibidos por sus titulares debido a la imposibilidad de traslado a la Argentina, ya que la pandemia ha hecho que el puente internacional Roque González de Santa Cruz se encuentre cerrado para el tráfico de personas y mercaderías (Régimen de Trafico Vecinal Fronterizo y Equipaje), quedando solamente utilizable para el transporte del régimen general de cargas de exportación e importación.La cuestión es que según destacan algunos funcionarios y medios de comunicación, la Aduana paraguaya y la Justicia ni siquiera le dieron l asunto un tratamiento aduanero infraccional menor, debido a que el monto incautado en este caso no superaría la suma de U$S 10.000, que es posible ingresar al país (Paraguay) sin declarar, al igual que la Argentina y la mayoría de los países del mundo. Finalmente, no se formuló ningún cargo y se terminó desestimando la cuestión.Algunos medios televisivos y radiales que se refirieron al tema ni bien sucedido el hecho, con reportajes a profesionales y otros funcionarios, no tuvieron mucha claridad, y creo que lo hicieron por no tener conocimiento en relación al derecho aplicable en esta cuestión, siendo este un caso atípico o una rara avis por así decirlo, pues se rige por legislación comunitaria del Mercosur, como ya se ha dicho.Por lo manifestado en el párrafo anterior, es de destacar que la regulación normativa del Mercosur (Acuerdo de Recife sobre los controles integrados) debe ser de aplicación al caso, ya que como se establece en el artículo 12 del acuerdo, se regulan conductas irregulares ilícitas e infraccionales que se puedan dar en el área de control integrado por parte de funcionarios de los dos países que participan juntos de las distintas tareas de contralor (Migraciones, Aduanas, controles fitosanitarios y otros ), pero hete aquí, según mi criterio y en este caso particular del agente aduanero argentino, faltaría un elemento fundamental para la configuración de los dos primeros supuestos de la norma (delitos e infracciones ), el cual es que el funcionario aduanero no habría estado en ejercicio de sus funciones,El Acuerdo de Recife sobre los controles integrados señala en su artículo 12: “Los funcionarios que cometieren delitos en el Área de Control Integrado, en ejercicio o con motivo de sus funciones, serán sometidos a los tribunales de su país y juzgados por sus propias leyes. Los funcionarios que cometieren infracciones, en las Áreas de Control Integrado, en ejercicio de sus funciones, violando reglamentaciones de su país, serán sancionados conforme las disposiciones administrativas de ese país. Fuera de los supuestos contemplados en los párrafos anteriores, los funcionarios que incurrieren en delitos o infracciones, serán sometidos a las leyes y tribunales del país donde aquellos se perpetraren”.En la primera y segunda parte del artículo del Acuerdo de Recife mencionado en el párrafo anterior se plantea la aplicación del principio de la doble jurisdicción, por el cual los funcionarios públicos que cometieren conductas delictivas o infraccionales en ejercicio de sus funciones en las Áreas de Control Integrado, deben ser juzgados por la Justicia y las leyes de su país (en este caso, la jurisdicción y la ley argentina).Entonces, tenemos que en el caso en comentario no sería aplicable este mencionado principio de la doble jurisdicción, atento a que se estaría configurando, aparentemente, la figura del último apartado del artículo en cuestión, es decir, el funcionario aprehendido por esa supuesta conducta disvaliosa no estaba en ejercicio de sus funciones públicas. A mi modesto entender, el agente aduanero argentino involucrado fue sometido a la ley paraguaya, o sea la ley del país donde los hechos se perpetraron, y el caso cerrado porque tampoco como se ha explicado hubo infracción aduanera por la cuestión del monto del dinero inferior a U$S 10.000.La cuestión es que igualmente la Aduana Argentina, por este mismo hecho, por lo contrario, efectuó una denuncia en el Juzgado Federal de Posadas por el delito de contrabando agravado de exportación, y cohecho. En cuanto a la cuestión de la Anses (por las tarjetas de los beneficiarios que estaban junto al dinero), podríamos decir que no deja de ser un tema escandaloso que deja al descubierto la permeabilidad y lo débil del sistema de control de la seguridad social en la Argentina, pero eso es harina de otro costal que seguramente será investigado. Eso espero.