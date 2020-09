Un campeón de lucha libre, ahorcado en Irán - El Territorio Misiones

Domingo 13 de septiembre de 2020

Más allá de los reclamos mundiales para que no se lleve a cabo el asesinato de Navid Akfari, Irán siguió adelante con su decisión y, según informó la TV Pública del país islámico, ahorcó al luchador en la prisión de Shiraz.Amnistía Internacional, el COI y la Fifa, entre otros, pidieron que no maten al deportista y que revelen el paradero del mismo, pero no fueron escuchados y hay polémica mundial y protestas.El campeón de lucha libre iraní fue condenado a muerte por un supuesto asesinato cometido el 2 de agosto de 2018. Él y sus hermanos Vahid y Habib estaban presos en el penal de Adelabad.Fue por participar de protestas públicas contra el gobierno iraní y se difundió que Navid había sido obligado a confesar el crimen bajo tortura, según aseguraron organizaciones de derechos humanos.Afkari fue arrestado el 17 de septiembre de 2018 y recibió dos penas de muerte, una por un tribunal penal y otra por el cargo de “enemistad contra Dios”.