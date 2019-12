Un banco de desarrollo misionero

Martes 24 de diciembre de 2019

Por Miguel Schmalko Asesor y ex presidente Febap y Cacexmi

Federación Económica Brasil, Argentina, Paraguay y Cámara de Comercio Exterior de Misiones

El desarrollo de un país, una región y una provincia requiere de suficientes recursos económicos para invertir en áreas específicas donde existe una posibilidad sustentable de crecimiento. Pensando específicamente en muestra provincia podemos esbozar las siguientes conclusiones:1) Si pensamos en recursos disponibles, la energía hidroeléctrica, sin lugar a dudas, es el mayor patrimonio que dispone la provincia y es de donde deben provenir el capital necesario para desarrollar muestra provincia. Este capital podrá constituirse con las regalías de Yacyretá, que en parte ya se hallan comprometidas, pero tenemos la opción de Corpus, Garabí y Panambí. Corpus, enclavada en el cañón del Guairá, afecta apenas 10.000 hectáreas en contraposición de Yacyretá que afectó 160.000. En cuanto a su potencia de 3.000 megavatios a compartir con Paraguay, Garabí 1,159MW, Panambí 1.050 MW que deben ser compartidas con Brasil y la provincia de Corrientes, resultando en saldo exclusivo para Misiones de 2-312,5MW, incorporados al SIN (Sistema Interconectado Nacional) cuyo destino lo determina la provincia de Misiones y debe ser transportado por Cammesa al lugar que determine la provincia para ser comercializada.2) El capital necesario para capitalizar el Banco Misionero de Desarrollo deberá provenir de un porcentaje de las regalías derivadas de la venta de la energía de estas represas proyectadas y que debe ser determinado por los técnicos de la provincia para una distribución equitativa.3) Mientras permanecemos inoperantes, frente a nuestros ojos pasa un caudal de energía de 3.000 MW de Corpus que no lo aprovechamos por falta de visión para anticipar el futuro y convertirlo en el desarrollo sustentable de la provincia de Misiones.4) También podemos industrializar la provincia promoviendo la instalación de industrias electrointensivas ofreciendo energía a bajo precio para ese fin, creando así no sólo usuarios que pagarán cada kilovatio consumido, sino también creando las tan necesarias fuentes de trabajo, destrozadas en la era Macri. El ejemplo, la panadería misionera publicando un aviso que ofrecía once puestos de trabajo y la sorpresa que 1.500 personas se postulaban para esos lugares en una cola de tres cuadras conformada desde la noche anterior.El Ministerio de Energía y Minería propone reducir el consumo de energía por medio de un programa de ahorro de ésta y generar una fuerte inyección de competitividad a través del ahorro del consumo y que esas empresas pueden reducir entre 5% y 20% en promedio sus facturas como lo demuestran los ejemplos en los últimos años de las compañías Profertil, Mastellone, Genelba o las terminales portuarias del Río de la Plata. Entre las beneficiarias figuran fábricas de hilados y tejidos; acabados textiles; productos minerales no metálicos; madera y corcho; fundición de metales; fabricación de vidrio; papel; y productos plásticos. ¡Qué cantidad de actividades cuyas fábricas pondrían una terminal en Misiones si se les ofreciera una energía más económica y un plus de centavos por cada trabajador misionero que contraten!5) El acceso a un puesto de trabajo digno es hoy la principal preocupación de un joven misionero que, según las encuestas realizadas, desplazan hoy a la seguridad y hasta a la salud y qué posibilidades se abren hoy al disponer de la energía de las represas.