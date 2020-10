Un argentino, candidato a quedarse con el galardón - El Territorio Misiones

Martes 6 de octubre de 2020

El santiagueño Julio Navarro está nominado en la lista de Citation Laureates, y es uno de los nombres que resuenan para alzarse hoy con el Nobel de Física. Navarro fue el único argentino incluido en el listado y tiene grandes posibilidades de obtener el premio.Desde su casa de Victoria, Canadá, donde trabaja desde hace más de 20 años y es docente universitario, expresó que “es un reconocimiento muy importante y un logro muy emocionante para mi carrera”.El científico de 58 años nació en la ciudad de Santiago del Estero, en donde cursó sus estudios primarios y secundarios, y luego se mudó a Córdoba para seguir su carrera universitaria en la Universidad Nacional de Córdoba, coronada con un doctorado en astronomía.“Empecé la universidad en 1980. Siempre me gustó el cielo. Pero una de las razones por las que estudié astronomía es porque mi madre me dijo que no. Si me dicen que no, siempre busco una forma de hacerlo. Decidí estudiar ingeniería, pero no me gustaba. Hice las dos carreras en simultáneo por cuatro años. Córdoba quedaba más cerca de Santiago del Estero. Además, somos siete hermanos que estudiamos en la UNC porque tuvimos la suerte de ser amparados en una casa de estudiantes que se llama Colegio Universitario Manuel Estrada, donde se aloja a estudiantes del interior para que vivan en comunidad y con poca plata”, dijo el argentino en una entrevista con el diario La Voz.En la actualidad, trabaja como profesor en la Universidad de Victoria de Canadá, y es un experto reconocido por sus investigaciones sobre formación y evolución de galaxias, como también sobre estructura cósmica y materia oscura.Sobre la posibilidad de alzarse con un Nobel, el astrónomo argentino dijo que “se trata de un comité bastante secreto y selectivo de personas que asesoran a la Academia Sueca para dar los premios Nobel, así que no hay candidaturas, ni nominaciones a ese premio. Lo que hacen algunas compañías, como esta por la cual yo recibí esta distinción, es tratar de pronosticar quién podría recibir el Nobel de acuerdo a ciertas métricas que usan y viendo el impacto de los trabajos científicos”.