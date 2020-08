Un accidente laboral lo dejó postrado y necesita asistencia - El Territorio Misiones

Miércoles 26 de agosto de 2020 | 08:00hs.

El sampedrino Esteban Suárez (31) se encuentra postrado hace once meses, luego de caer desde una altura de seis metros. El accidente laboral cambió por completo su vida, impidiéndole llevar adelante los proyectos planificados junto a su esposa Mirian Arndt (26) y sus dos hijos de 2 y 3 años. Su situación de salud se complica y necesita asistencia para dar continuidad con tratamientos y construir una vivienda que le permita utilizar una silla de ruedas.El accidente ocurrió el 27 de septiembre de 2019, mientras Esteban se encontraba colocando el techo en una vivienda, pero al romperse un clavador se cayó y el impacto lo dejó en coma por 24 horas. Cuando recobró el conocimiento recibió la terrible noticia de que se había quedado sin movilidad en sus miembros inferiores por el fuerte golpe en la columna.Desde ese momento se encuentra postrado, utiliza una sonda y pañales descartables. Está al cuidado de su esposa, quien le realiza masajes para aliviar los fuertes dolores.El hombre fue sometido a una cirugía y después no pudo dar continuidad a los controles porque no cuenta con los recursos como para trasladarse hasta Posadas, ni siquiera para llegar hasta el hospital local.Además, el hecho de estar inmovilizado puede deteriorar sus pies y piernas, lo que le preocupa de sobremanera.“Esto me deprime mucho. Yo tenía una discapacidad previa en uno de mis pies, pero eso no me impedía salir a laburar para subsistir. Ahora no puedo moverme, no puedo estar sentado por mucho tiempo y el hospital no me ayuda con el traslado. Soy consciente de que sólo un milagro podría sanarme”, contó angustiado el joven en diálogo con El Territorio.Y añadió que para estar mejor precisa una órtesis y una bota ortopédica.De acuerdo a lo que le habría indicado el médico que lo atendió, con la órtesis y una bota ortopédica el hombre podría moverse con la ayuda de muletas y evitaría el deterioro de sus pies y piernas a consecuencia de estar inmóvil.La condición de la familia es muy precaria, la casa donde viven es de madera, cuentan con letrina y techo de cartón y el piso tiene rendijas, lo que no sólo torna la vivienda húmeda y fría sino que impide que pueda movilizarse en una silla de ruedas, por lo que hace once meses pasa los días acostado en una limitada cama.Y el terreno donde está construida la precaria vivienda es a la vera de la ruta nacional 14, tierras fiscales, por lo cual deben salir de allí.Antes del accidente la familia había reunido recursos para iniciar la construcción de una nueva vivienda y cambiar su calidad de vida. Sin embargo, ese dinero fue destinado a distintos gastos durante los días que estuvo internado en Posadas. Además de los elementos mencionados anteriormente, piden ayuda con materiales de construcción para realizar la base de la casa.“Con el piso de tablas mi esposo no puede utilizar la silla de ruedas, porque puede volver a caerse. Tenemos las tablas para las paredes y el techo, nos falta para construir el piso alisado y un baño. Yo no puedo salir a trabajar porque tengo a mis hijos chicos y con él en estas condiciones se hace imposible”, señaló por su parte Mirian Arndt.En lo que respecta a asistencia, el joven recibió una silla de ruedas por parte de conocidos, recibe una vez por mes mercadería por parte de miembros de la Iglesia Asamblea de Dios. Y precisa una cama ortopédica, asistencia que resulta muy importante porque sólo cuentan con una pensión para subsistir.Por parte de Acción Social municipal recibieron en su momento una cama, colchón y dos frazadas como así también leche, pañales y medicamentos. “Agradezco mucho a estas personas que me ayudan, si tuviéramos que comprar la mercadería y pagar los demás gastos fijos del mes, sólo con la pensión no alcanzaría. Ahora sólo pido que me ayuden para que pueda estar un poco mejor en cuanto a mi estado de salud, con la bota y la órtesis podré moverme”, imploró Suárez.