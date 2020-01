Un 2020 que trae nueva vida

Jueves 2 de enero de 2020

La llegada de un nuevo año trae consigo esperanzas, proyectos y alegrías renovadas. Pero, en esta oportunidad, la familia Aguirre se vio “bendecida”, como ellos mismos aseguran, con un 2020 que además de renovar los aires, trajo también una nueva vida al grupo.Cristopher de Jesús es el primer niño nacido en Misiones de la década que comenzó ayer. Su llegada a las 00.20, llenó de alegría a la familia oriunda de Jardín América.“Sano, lleno de vida. Es una bendición celebrar el Año Nuevo recibiéndolo”, expresó muy emocionada Gladis Ríos, madre del recién nacido, en diálogo con El Territorio.La flamante madre llegó al Hospital Materno Neonatal de Posadas alrededor de la hora 00 y el trabajo de parto fue muy rápido y tranquilo. Cristopher llegó al mundo pesando 2,900 kilogramos y, tanto él como Gladis se encuentran en óptimas condiciones de salud.“El es una bendición de Dios, sólo esperamos que crezca sanito”, destacó, al mismo tiempo que contó la experiencia que nuevamente la convirtió en madre. “El 31 me pasé el día entero limpiando la casa. Y, a eso de las 19, me bañé y me acosté a descansar un poco. Pero comencé con algunos dolores. Pensé que solamente era cansancio”, contó. Al cabo de unas cuantas horas, Gladis seguía dolorida. Y, llegando a las 21, las contracciones se volvieron un poco más fuertes.Fue en ese momento cuando decidió preparar su bolso y partir rumbo al hospital de Jardín América. Su marido, Juan Alberto Aguirre, la acompañó en todo momento. Sin embargo, la mujer que estaba por traer al mundo al niño necesitaba en ese mismo instante de la compañía de quien la hizo nacer a ella. “Tenía esa urgencia de tenerla a mi mamá conmigo. Así que le pedí que me acompañara a Posadas. Necesitaba de su compañía”.Por el camino “sólo pedía que todo salga bien y que mi hija pudiera aguantar el tiempo suficiente para llegar al hospital y allí recién dar a luz. Y, gracias a Dios, todo salió perfecto”, contó Liliana Cuenca, abuela de Cristopher, uniéndose al relato.El tiempo sólo alcanzó para preparar un bolso con algo de ropa, mantas, pañales y lo indispensable para viajar. Gladis llegó a la capital misionera con casi 6 centímetros de dilatación y en menos de media hora dio a luz al primer niño del 2020 de la tierra colorada.Ambos permanecen internados en una habitación del nosocomio, en compañía de la abuela materna. Mientras tanto, en la casa de Jardín América, Lourdes Milagros (11), Ángel Ramón (5) y Juan David (23 meses) esperan a su nuevo hermanito con ansias y alegría. “Están muy contentos. La más grande ya preparó la cuna y ultimó todos los detalles para la llegada del bebé”, contaron.Es que los preparativos debieron apurarse porque “Cristopher se adelantó casi dos semanas. La fecha del parto era aproximadamente el 13 de enero, pero mi bebé quiso llegar unos días antes. Lo bueno es que ya teníamos prácticamente todo organizado. Nos empezamos a preparar para recibirlo desde que nos enteramos que estaba en camino, a las 11 semanas de gestación”, resaltó Gladis.La nueva y agrandada familia espera un 2020 cargado de emociones y bendiciones, como la que llegó minutos después de comenzar el nuevo año: “Recibimos este ciclo con todo, de la mejor manera. Fue la primera vez que pude entrar a la sala de parto y compartir con mi hija este momento. Y la llegada de Cristopher nos llena de alegría. Él es la gran bendición del año que comienza”, coincidieron emocionadas.