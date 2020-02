Últimos días para usar los billetes de cinco pesos

Miércoles 26 de febrero de 2020 | 08:57hs.





También el Central dispuso que entre el 1° y el 31 de marzo, quienes todavía tengan billetes de cinco pesos en su poder podrán presentarlos en cualquier sucursal bancaria del país, donde podrán depositarlos en una cuenta. También podrán canjearlos por las nuevas monedas de 5 pesos o por monedas y billetes de otros valores. A partir del 1° de abril, no habrá más opciones para recuperar su valor, ni presentándolos en los bancos, ni en el Banco Central, ni por ninguna otra vía.

Pero esto no significa que, una vez que termine el mes, aquel que se quedó en su poder con el billete que lleva la imagen de José de San Martín sólo tenga la opción de enmarcarlo o venderlo en el mundo de la notafilia a un coleccionista de billetes.









A partir del 29 de febrero, sábado próximo, los locales comerciales ya no tienen la obligación de aceptar el billete de cinco pesos, así lo dispuso el Banco Central, que rechazó la posibilidad de extender aún más el plazo para sacar de circulación el billete de menor valor en el mercado argentino. A partir de este domingo, los comercios ya no tendrán la obligación de recibir los billetes, y solo se podrán realizar compras con monedas de cinco pesos.El billete es reemplazado por una moneda del mismo valor, de color plateado con la representación del arrayán, que en la tierra colorada todavía no es de circulación alta, pero que prometen se empezará a ver en las calles en los próximos días, ya que los bancos comenzarán a entregarlas a quienes lleven los billetes que quedarán fuera de circulación.Los papeles de 5 pesos comenzaron a ser emitidos en el año 1998 y desde el 1° de agosto pasado, cuando se anunció la salida de circulación, ya se retiraron 50 millones de billetes. En el marco de un programa de destrucción de billetes deteriorados, como parte de su plan para mejorar la calidad del dinero circulante, en mayo de 2018, salió de circulación el billete de 2 pesos.